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Ekonomi Sinoz Kozmetikten Türkiye menşeiliyiz açıklaması Tamamen yerli ve milli sermaye ile kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sinoz Kozmetik'ten boykot listesi açıklaması: Fransız değil Türk menşeliyiz

Sinoz Kozmetik'ten 'Türkiye menşeiliyiz' açıklaması: Tamamen yerli ve milli sermaye ile kuruldu

Peygamber efendimizi hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo ile İslamı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarının ardından Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot listesinde adı geçen 'Sinoz Kozmetik'ten 'Türkiye menşeliyiz' açıklaması geldi. Markadan yapılan açıklamada "2008 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile kurduğumuz Sinoz Kozmetik markamıza da bu listelerde yer verilmesinden ve hedef gösterilmesinden üzüntü duymaktayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sinoz Kozmetik'ten yapılan açıklamada "Ülkemizi dünyanın her kıtasında gururla tanıtan markamızın Türkiye menşeili olmasından onur duymaktayız." ifadelerine yer verildi.

FRANSIZ DEĞİL TÜRK MENŞELİYİZ

Sinoz Kozmetik açıklamasında, Fransız ürünlerine karşı son günlerde ülkece uygulanması istenen boykot çağrısı sonrası bazı kesim ve mecralarca Fransız markaları başlığıyla kurum isimlerinin sıralandığı belirtilerek, "2008 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile kurduğumuz Sinoz Kozmetik markamıza da bu listelerde yer verilmesinden ve hedef gösterilmesinden üzüntü duymaktayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Şirket açıklamasında, şunlar kaydedildi:

  • "Markamız tarihi, misyonu ve vizyonu gereği tamamen milli duygularla kurulmuş olup, amacı dünya markaları arasında Türk markası olarak yer almak ve Türkiye'yi temsil etmektir. Tamamen yerli sermaye ile tüzel kişi tarafından kurulan ülkemizin önde gelen kozmetik markası Sinoz'un ismine Fransız markaları arasında yer vermek, markamızın yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmasına ve 12 yılı aşkın süredir milli bir kozmetik marka olmasının, belli kesimlerce hedef gösterme çalışması olduğunu belirtir, itibar etmemenizi dileriz.
  • Ülkemizin yerli ve milli değeri olan Sinoz markasını itibarsızlaştırmaya çalışan bu paylaşımlar nezdinde gereğinin kurumumuzca yapılacağını da ayrıca belirtmek isteriz. Ülkemizi dünyanın her kıtasında gururla tanıtan markamızın Türkiye menşeili olmasından onur duymaktayız. Çalışmalarımıza yedi kıtada ve pek çok ülkede Türkiye'yi temsil ederek devam edeceğimizin altını bir kez daha çizmek isteriz."

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