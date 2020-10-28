Sinoz Kozmetik'ten boykot listesi açıklaması: Fransız değil Türk menşeliyiz Sinoz Kozmetik'ten 'Türkiye menşeiliyiz' açıklaması: Tamamen yerli ve milli sermaye ile kuruldu Peygamber efendimizi hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo ile İslamı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarının ardından Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot listesinde adı geçen 'Sinoz Kozmetik'ten 'Türkiye menşeliyiz' açıklaması geldi. Markadan yapılan açıklamada "2008 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile kurduğumuz Sinoz Kozmetik markamıza da bu listelerde yer verilmesinden ve hedef gösterilmesinden üzüntü duymaktayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 17:26 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 17:35 AA