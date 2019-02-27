Ekonomi Şirketlerle ilgili spekülatif paylaşımlara gözaltı
İŞ DÜNYASI

Şirketlerle ilgili spekülatif paylaşımlara gözaltı

Sosyal medyada, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketleriyle ilgili B.H kullanıcı ismiyle spekülatif ve yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişi hakkında, paylaşımlarda ismi geçen şirketler ve bazı ekonomi kurumlarınca suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sosyal medyada, Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketleriyle ilgili yanıltıcı ve spekülatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgiye göre, sosyal medyada B.H. takma ismiyle Türkiye'nin önde gelen yerli ve yabancı holding ile şirketleri hakkında asılsız ve yanıltıcı iddialarda bulunan kişiyle ilgili, paylaşımlarda ismi geçen şirketler ve bazı ekonomi kurumları suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında B.H'nin gerçek kimliğinin G.T olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Ekonomi yönetimi, farklı hesaplardan piyasalara ve ekonomiye dair asılsız paylaşım yapılarak güvensizlik yaratılmasına izin verilemeyeceğini bildirdi.

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