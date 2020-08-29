Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 fabrikanın toplu açılışını gerçekleştirdi: Tarihi bir adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuşuyor. https://t.co/AUyoorwU6K — Yeni Şafak (@yenisafak) August 29, 2020

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SALGIN ŞARTLARINA RAĞMEN YATIRIMLARA ARA VERİLMEDİ

Aziz milletim, iş dünyamızın saygı değer üyeleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program sebebiyle siz sanayicilerimizle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ağustos zafer bayramının arefesinde böyle bir töreni yapmak gerçekten bizler için çok çok büyük anlam taşıyor. Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum.

Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. yine kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezinin ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız.

Bu merkezle inşallah çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Kovid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

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Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor.

FOTOĞRAF 34 Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, Zaferler haftasında, 30 Ağustos Zafer Bayramının arifesinde böyle bir tören yapmak çok çok anlam taşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyoruz. Kovit-19 salgınında bir çok ülke ekonomik sarsıntı yaşarken Türkiye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Normalleşme takvimiyle beraber mevcut yatırımlara yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıkıyor diye konuştu. Erdoğan, Salgın döneminde bir çok firmamız kısıtlı Pazar payısın olduğu ülkelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı artacaktır. Her alanda kovid19 sürecinden ülkemiz güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi olan Türkiye'yi teknolojinin üssü yapmakta kararlıyız şeklinde konuştu. Erdoğan, Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı. Dünyanın en güçlü ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı dönemde biz solunum cihazını 2 haftada banttan indirmeyi başardık dedi Erdoğan yarın Roketsan'ın yatırımının açılışını yapacağını, ertesi gün ise Giresun'u ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedefleri değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de ele almamız lazım. Katma değeri yüksek ürünlere inovasyona yönelmemiz lazım. Yerlileşmeye ve kendi kendine yeter olmayı merkeze alarak küresel rekabette öne geçmeliyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi projemizde tarihi bir adım atıyoruz bu program kapsamında ülkemizin için kritik öneme sahip konuları tespit ettik. Programımızın ilk çağrısını yerli kabiliyetlerimizi hızla arttırmak için makine sektörüne yapmıştık. 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar lira yatırım yapılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istediğini belirterek, Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgar tribün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde Her makas sahibi makasına sahip çıksın dedi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına robot geldi. Robot Erdoğan'a açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, ya Allah, Bismillah' diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi. MESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor. MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi'nde bulunuyor. Merkez, Türkiye'nin en kapsamlı 'Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı'nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek. İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' çalışması olma özelliğini taşıyor. Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağıöna üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak. İkinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB'de, diğer kısmı İMES OSB'de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler, yüzde 100 ihracata çalışanlar; var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknoloji merkezinin açılışını robotla yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Erdoğan teknoloji merkezinin açılışını kendisine açılış butonuna basması için tablet bilgisayar getiren robotla yaptı. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ

Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu.

Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor.

Salgın döneminde birçok firmamız kısıtlı pazar payı olduğu ülkelere açılma imkanı buldu.

Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız.

Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk.

Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik.

AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı.

Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir.

Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık.

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EKONOMİ Bakan Varank: Türkiye dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu

Cuma günü; Ankara - Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız. Zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız.

2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik.

Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik.

İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik.

18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik.

18 yıl evvel IMF'Siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisidir. Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık.

İHA'larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız.

Bir dönem siyasi istikrarla konuşulan bir ülkenin, bugün başarılarıyla, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin ve inancın bir sonucudur.

Devlet, millet sırt sırda verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.

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Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım.

'TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ' DEDİ... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI

Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.

10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum.

Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek.

Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak.

Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak.

WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek.

Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.

Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek.

İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek.

Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak.

Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır.

Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız.

Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz.

40 YENİ FABRİKA, 4 MİLYAR TL YATIRIM, 4 BİN İSTİHDAM

4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; bir, bir defa artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. Ve 'biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor kalın sağlıcakla.

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BAY ROBOTLA GÖRÜŞTÜM SİNYALİ VERİYORUM, YA ALLAH, BİSMİLLAH

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde "Her makas sahibi makasına sahip çıksın" dedi.