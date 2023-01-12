Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı Asgari ücret desteği 400 TLye çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı

Asgari ücretin iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltilmesinin ardından bir güzel haber de işverenlere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından işverenlere asgari ücret desteği 100 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika ​İşverenlere asgari ücret desteği 100 TLden 400 TLye çıkarıldı.
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı, tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum" demişti.

Bu açıklamanın ardından Meclis'te kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile asgari ücret desteği 100 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.
İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek" için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, "özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini" amacıyla; 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı. Bu çerçevede; SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkartıldı.

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