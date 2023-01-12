Ekonomi Tesla Türkiyeyi istiyor Bakan Varank Silikon Vadisine gitti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tesla Türkiye’yi istiyor: Bakan Varank Silikon Vadisi'ne gitti

Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini ve ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin Tesla ile çalışmalarının sadece otomotiv endüstrisiyle sınırlı kalmadığını belirten Varank, “Şu anda Tesla'nın halihazırda Türkiye'den tedarikçileri var” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tesla Türkiye’yi istiyor: Bakan Varank Silikon Vadisine gitti
​Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini ve ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ABD ziyareti kapsamında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı. Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" dedi.

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Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı" diye konuştu. Varank, Tesla'nın Türkiye'ye teknoloji alanında yatırım yapmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye özellikle yatırım ve Ar-Ge anlamında çok ciddi bir teşvik sistemine sahip. 'Gelin bundan istifade edin, yatırım yapın' dedik. Pazara girmek kendileri açısından önemli ama bizim açımızdan da teknoloji ve üretim yatırımı yapmaları önem taşıyor. Bunlarla ilgili tekliflerimizi sunduk. Şu anda Tesla'nın halihazırda Türkiye'den tedarikçileri var" ifadelerini kullandı.

Otomotivle sınırlı değil

Mustafa Varank, Türkiye'nin Tesla ile çalışmalarının sadece otomotiv endüstrisiyle sınırlı kalmadığını da belirterek, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın ilk olarak Türkiye'ye SpaceX roketlerini pazarlamak için geldiğini, söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını SpaceX aracılığıyla uzaya fırlattığını ve Türkiye'nin SpaceX'in ilk müşterilerinden biri olduğunu hatırlattı. Varank ayrıca, tüm dünyadan global markaları Türkiye’ye yatırım için davet ettiklerini kaydederek, “Otomotiv endüstrisinde olduğu gibi farklı sektörlerde de bütün firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

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