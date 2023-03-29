Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinde EYT mesaisi: Başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapması bekleniyor
Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor.
EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı. Antalya'da ise 28 Mart itibarıyla 57 bin 120 başvurudan 4 bin 900'ünün aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi.
"Vatandaşlarımız talep tarihini takip eden ay başından itibaren hak kazanılmış oluyor. 3 Mart ile 31 Mart arasındaki başvuruda hak kaybı açısından fark yok. 1 Nisan itibarıyla aylık hak edilmiş olacak. Yoğunluk ve fiziki kapasitemizden kaynaklı aylıklarda sarkma olsa da sigortalımızın hak kaybı olmayacak. Birikmiş şekilde aylıklar ödenecek. Yoğunluk çok fazla. Tüm gayretimizle başvuruları alıp, aylık ödenmesi için çalışmalarımız sürüyor."
İl müdürlüğünün ayda 1000 civarında aylık bağlama kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ablay, çalışanların emeklilik için başvuranların işlemlerini tamamlamak için özveriyle çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:
"Ülkemizde ilk etapta 2 milyon 250 bin civarında EYT'li başvurusu bulunuyor. Başvurular 1 milyonun üzerinde. 1 milyon ile 1,5 milyon ülke genelinde alındı. İl Müdürlüğü olarak 57 bin civarında talep aldık. Talepleri karşılamak için 17 ayrı banko açtık. Talepleri emeklilik servisine aktarıyoruz. Personelimiz fazla mesai yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 4 bin 900 civarında aylık bağlama işlemi yapıldı. Çalışanlarımız aylık 50 saat fazla mesai yapıyor. Cumartesi günleri emeklilik servisimiz çalışıyor, akşamları 3-4 saat çalışmalarımız sürüyor. İl Müdürlüğümüzün ortalama aylık bağlama kapasitesi 1000 civarında, EYT sürecinde biz bunu 5 kat artırmış bulunmaktayız."