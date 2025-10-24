Yeni Şafak
Sosyal konut kampanyası bugün başlıyor

Sosyal konut kampanyası bugün başlıyor

04:0024/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Kurum, “Açıklandığı ilk dakikadan bugüne, milletimizin her bir ferdine, memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve gençlerimize güven ve huzur vadeden 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirecekler. Ben bu muhteşem projemizin de ülkemiz ve milletimizin yarınları için, yavrularımızın güvenli geleceği için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde devlet ve millet el ele vererek, hep birlikte şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

YIL SONUNA KADAR 149 BİN DEPREM KONUTU DAHA TESLİM EDECEĞİZ

Kurum, bu kapsamda bugüne kadar 304 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bunu 453 bine ulaştıracaklarını aktararak, "Deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa çalışmalarının hemen arifesinde, ilk toplantımızı bilim insanlarımızla yapmıştık. Orada kurduğumuz bilim kurulumuzun uyarıları ve alın teri olmasa hakikaten işlerimiz beklediğimiz hızda yapılamazdı, bu yuvaları kolayca teslim edemezdik. Bu vesileyle, bilim kurullarımızda görev alan tüm akademisyenlere ve üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



