Sosyal konut kampanyası bugün başlıyor

Bakan Kurum, “Açıklandığı ilk dakikadan bugüne, milletimizin her bir ferdine, memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve gençlerimize güven ve huzur vadeden 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirecekler. Ben bu muhteşem projemizin de ülkemiz ve milletimizin yarınları için, yavrularımızın güvenli geleceği için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde devlet ve millet el ele vererek, hep birlikte şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.