SunExpress’ten 2024’te 2,2 milyar avroluk gelir

SunExpress, geçen yıl gelirini yüzde 23 artışla 2,2 milyar avroya taşıdı. Yüzde 86’lık doluluk oranıyla yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyan şirket, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme göre yaklaşık iki katına çıkaran SunExpress, bu yıl 16,8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Kownatzki, “2024'te rekor büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaştık” dedi. Türkiye’nin, bu yıl 64 milyon turist hedefi olduğunu belirten Kownatzki, “Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. SunExpress olarak bu yaz 35 ülkede ve 237 rotada hizmet vereceğiz. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranı yüzde 11 arttı” diye konuştu.