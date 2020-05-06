Süre uzarsa destekler yetersiz kalır: Lezzetin yanında hijyen şart

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını on binlerce işletmeyi olumsuz etkiliyor. Bu süreçte verilen devlet destekleri büyük önem taşıyor. Sektör temsilcileri sürecin uzadıkça verilen desteklerin de yetersiz kalacağını ifade ediyor. Alan bir an önce normalleşme sürecine geçmeyi dört gözle bekliyor. Sektörde virüs etkisi sonrası bütün işletmelerin paket ve gel al servis haricinde hizmet veremediğini ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bu nedenle işlerde yüzde 60-70’lere varan bir kayba neden olduğunu söyledi.

Ramazan Bingöl

CİRODA %70 KAYIP VAR

Sektörde yer yer farklılık gösterse de ortalama yüzde 70 ciro kaybı yaşandığını dile getiren Bingöl, “İstihdam konusu da bununla beraber başladı tabii. Milyonlarca kişi şu an çalışamıyor. Çünkü bizim sektörümüzün hem kendi çalışanları hem de bizlere ürün tedariği yapan kişi ve firmalar da iş olmadığı için beklemedeler. Bundan dolayı önemli bir istihdam sorunu var bu aşamada” değerlendirmesinde bulundu.

ŞİMDİLİK İDARE ETTİRİYOR

Virüsten etkilenen tek sektörün kendileri olmadığını ifade eden Ramazan Bingöl, şunları kaydetti: “Devlet bütün sektörlere imkânları ölçüsünde destek vermeye çalışıyor. Verilen destek şimdilik bizleri idare ettiriyor ama asıl çözüm bu değil tabii ki. Bizim artık bu virüs belasından kurtulup işletmelerimizi açmamız lazım. İşletmeler açılınca da vatandaşlar ne kadar buralara gelmeye başlayacak o da başka bir bilinmez. Eğer bu şekilde devam ederse çok daha fazla desteğe ihtiyacımız olabilir ve mevcut destekler yetersiz kalabilir.”

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PAKET SERVİSİ VERİN

“Bir kere artık herkesin şunu bilmesi lazım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Bingöl, “İşletmeler lezzet detayının yanına kesinlikle hijyeni de koymak zorunda artık. Çünkü gıda güvenliği artık lezzet kadar önemli hale geldi bu süreçten sonra. Bundan dolayı hijyeni önceleyen bunu belgelendirmelerle destekleyen yerler ön plana çıkacak” diye konuştu. TÜRES olarak bu konuda bir proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Bingöl, “Belgelendirme odaklı projemizi personele eğitimle destekleyip üyelerimizin ve sektörümüzün hizmetine sunacağız. Talebimiz ise; herkes en yakınındaki işletmeden evine bir şeyler istesin ve paket servisle sektörümüze destek versin. Çünkü milyonlarca kişi bu işten ekmek yiyor ve bu sektörün ayakta kalması lazım” dedi. Öbür taraftan dükkân sahiplerinin de kiralar konusunda işletmelere yardımda bulunması ve birkaç ay boyunca sektörün kendini toparlayacağı zamana kadar kiraları mümkünse almayarak veya belirli oranlarda indirimlerde bulunarak destek vermesi gerektiğini aktaran Bingöl, “Sürecin daha fazla uzaması halinde ise devletin farklı iyileştirmelerle sektörümüze desteği şart olacaktır” şeklinde konuştu.

ADRESE TESLİM ARTIK OLMAZSA OLMAZ

Artık adrese teslimin yani paket servisin bir restoran için olmazsa olmaz hale geldiğine işaret eden Ramazan Bingöl, “Virüsten önce çok sayıda işletme paket servis hizmeti vermiyordu ama artık bu politikasını gözden geçirecek. İnsanlar bu psikolojiyle bir süre daha yaşayacaklar ve belki de gerekli olmadıkça dışarı çıkmayacaklar ve çıksalar da bir yerde oturmaya gitmeyecekler. Paket servis konusuna mesafeli duran birçok üyemiz bu sebepten ötürü artık paket servis hizmeti vermeye başladı ve başlayacak” dedi. Bingöl, bir diğer önemli detayın da belgelendirme, hiyen ve bunlara yönelik eğitimlerin artık sektörün bir parçası olacağı ve bunu önemsemeyen işletmelerin de talep görmeyeceği gerçeği olduğunu kaydetti.

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MAYIS SONU İŞLETMELERİ AÇMAYI PLANLIYORUZ

Fotoğraf: Arşiv

Bakanlık açıklamaları doğrultusunda Mayıs sonu - Haziran başı gibi işletmelerde müşterilere hizmet vermeyi planladıklarını anlatan Ramazan Bingöl, “Bir aksilik yaşanmazsa bizler de yakın zamanda müşterilere hizmet vermek istiyoruz. Tam olarak normale dönmemiz hemen yarın dükkânları açsak bile bir süre mümkün olmayacak gibi gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu. “Ramazan ayına özel TÜRES üyeleri olarak ‘Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz’ kampanyası başlattık” diyen Bingöl, bu doğrultuda gerek aileler gerekse de işverenler kendi adreslerine, eşine, dostuna veya çalışanlarına iftar vermek istiyorlarsa kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.