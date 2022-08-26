Ekonomi Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret oranı Haziran ayında 73,7 arttı
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Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret oranı Haziran ayında %73,7 arttı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin iyileşmesiyle Haziran ayında yüzde 73,7 arttı.

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Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret oranı Haziran ayında %73,7 arttı
Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Suudi Arabistan İstatistik Genel Müdürlüğü'nün dün açıkladığı verilere göre, krallığın Türkiye ile ticareti 2021 yılının aynı ayında 358 milyon dolardan Haziran ayında 622 milyon dolara yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihracatı geçen Haziran ayında 608 milyon dolar artarak 2021 yılının aynı ayında 348 milyon dolara kıyasla yüzde 74,4 büyüme kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Haziran 2021'de 9.8 milyon dolardan yüzde 47.3 artarak Haziran 2022'de 14.4 milyon dolara ulaştı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye petrol dışı başlıca ihracatı kimyasallar ve mineraller olurken, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den başlıca ithalatı makine, mekanik cihazlar ve elektrikli ekipmanlardır.

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