Ekonomi Taksit sayılarına düzenleme yürürlükte Hangi üründe kaç taksit uygulanacak?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taksit sayılarına düzenleme yürürlükte: Hangi üründe kaç taksit uygulanacak?

Taksitli satışlarla ilgili düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre taksit süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında 4 aya indirildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak kalırken, elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Haber Merkezi AA
Taksit sürelerinde yapılan değişiklik yürürlükte.
Taksit sürelerinde yapılan değişiklik yürürlükte.

Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

3 bin 500 lira üstü televizyonlarda sınır 6 ay

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Elektrikli ev eşyalarında sınır 12

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Kuyum satışlarında süre 6 aya indi

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

  • Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

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