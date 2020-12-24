Kredi kartı başvurusunda yüzde 321'lik artış

Koronavirüs salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana pek çok alanda radikal değişikliklere neden oldu. Bunların başında ise tüketim ve harcama alışkanlıkları geldi.

Ekonomik zorluklar, bulaş riski nedeniyle vatandaşın nakit para ile temasını olabildiğince azaltmaya başlaması ve online alışverişe yönelim kredi kartı başvurularını artırdı.

Açıklanan verilere göre 2020 yılının kasım ayında kredi kartı başvuruları 2019 kasım ayına oranla yüzde 321 oranında arttı.

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2020 geneline bakıldığında ise önceki yıla göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış oldu.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 54 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de açıkladığı Kasım 2020 kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerinde banka kartı sayısının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 13, kredi kartı sayısının ise yüzde 8 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

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Kartlı ödeme tutarlarında yüzde 23 artış gözlenirken internetten yapılan kartlı ödeme oranının yüzde 54 artışla kartlı ödemeler içerisindeki payını yüzde 26’ya çıkarması ise dikkat çekmişti.