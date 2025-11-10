Tarım sulamasına 12 bin yeni sayaç

Küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında tarımsal sulamada suyun verimli kullanımı için sayaç uygulaması yaygınlaştırılıyor. 2024 sonu itibarıyla 377 tesise 56 bin 550 sayaç takılırken, 2025’te 80 tesise 12 bin sayaç daha yerleştirilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak işlemde, tarımsal su kaçaklarının önlenmesi ve harcanan su miktarının istatistiksel hesaplanması yapılacak. 15 bin hektar alanda kapalı sulama kapsamında 150 km'lik alana kapalı boru sistemi kurulacak. Yeni sayaç sistemleri sayesinde tarımsal sulamada kullanılan su miktarı anlık olarak ölçülecek ve istatistiksel olarak kurum tarafından analiz edilecek.
DSİ’nin dijital altyapısına entegre edilecek bu sayaçlar, su kaçaklarının önlenmesinde kritik rol oynayacak. Bu sayede, hem su tasarrufu sağlanacak hem de sulama planlamaları daha bilimsel verilere dayanarak yapılacak.
BORU SİSTEMİYLE KAYIP AZALACAK
Açık kanal sistemine kıyasla bu yeni altyapı, su kayıplarını yüzde 30’a kadar azaltacak. Modern sulama sistemleri çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürürken, verimliliği arttırıyor. Bu çalışma kuraklığa karşı alınan önlemler arasında önemli yer tutuyor. Özellikle ülkemiz tarımının sorunu vahşi sulama yöntemi kontrol edilecek.