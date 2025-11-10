Tarım sulamasına 12 bin yeni sayaç

Küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında tarımsal sulamada suyun verimli kullanımı için sayaç uygulaması yaygınlaştırılıyor. 2024 sonu itibarıyla 377 tesise 56 bin 550 sayaç takılırken, 2025’te 80 tesise 12 bin sayaç daha yerleştirilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak işlemde, tarımsal su kaçaklarının önlenmesi ve harcanan su miktarının istatistiksel hesaplanması yapılacak. 15 bin hektar alanda kapalı sulama kapsamında 150 km'lik alana kapalı boru sistemi kurulacak. Yeni sayaç sistemleri sayesinde tarımsal sulamada kullanılan su miktarı anlık olarak ölçülecek ve istatistiksel olarak kurum tarafından analiz edilecek.