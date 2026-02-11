Tarımda yüzde 40'lık su tasarrufu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Gaziantep’te düzenlenen Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansında yaptığı konuşmada, gıda ve su israfının küresel ölçekte kritik bir tehdit haline geldiğini vurgulayarak, yerelde geliştirilen çözüm önerilerini örnek gösterdi. Yumaklı, her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın kaybedildiğini bunun üretimi için kullanılan su miktarının ise yıllık 250 kilometreküp seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojileri sayesinde tarımda yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlandığını açıkladı. Modern sulama sistemleriyle sulanan alan oranının yüzde 33’e ulaştığını aktaran Yumaklı, “Hedefimiz bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarmaktır” dedi. Yumaklı, Gaziantep’teki uygulamaları örnek gösterdi. Bakan Yumaklı, Gaziantep’te yıllık yaklaşık 650 bin ton evsel atıktan elde edilen enerjiyle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılandığını aktardı.