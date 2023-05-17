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Ekonomi

Tarımın geleceğine bilim yön veriyor

OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ’ın, Bursa Orhangazi’deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’da, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlediği 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi başladı.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Moleküler Bitki Koruma Kongresi.

Moleküler Bitki Koruma Kongresi.

Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'nde; dünya tarımının geleceği, sürdürülebilirlik ve yeni tarım uygulamaları, alanında dünyanın önemli 81 bilim insanı ile ele alındı. Kongre, yarına kadar devam edecek.

Bilim insanları tarımın geleceğini tartışmak için Orhangazi’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

TEKNOLOJİYLE ENTEGRE ÜRETİM

Kongrenin açılış konuşmasını yapan HEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, HEKTAŞ’ın, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli tarım şirketlerinden birisi haline geldiğini söyledi. Ortakçıer, “Bundan 7 yıl önce hayallerimizle yola çıktık. Türk tarımını geliştirmek ve küresel tarım sektörüne örnek olacak bir seviyeye ulaştırmak için çalışıyoruz. Üretime teknolojiyi entegre eden yenilikçi uygulamalarımızla hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alıyoruz”dedi.

TARLANIN YANINDA AR-GE DE OLMALI

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise, “Son 7 yılda geliştirdiğimiz yaklaşım ve bu doğrultudaki stratejik hamlelerimizle ‘Tarım 4.0’ dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada ‘Tarım 5.0’a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor. HEKTAŞ ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Daha yüksek verim mümkün

‘Canlıyı canlıyla koruma’ temasının öne çıktığı kongrede açılış dersini 2006 yılında RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü’nü almaya hak kazanan ABD’li biyoloji profesörü Craig Mello gerçekleştirdi. ‘Daha verimli tarım mümkün’ diyen Mello, kongrenin bu gelişmeleri tarım paydaşlarına tanıtmak için en önemli platformlardan biri olduğunu vurguladı.

#Tarım
#Bilim
#Ekonomi
#Süleyman Savaş Erdem
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