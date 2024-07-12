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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

20:17 - 12/07/2024 Cuma
AA
Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Çiftçilere 87,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Bu kapsamda, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 79 milyon 567 bin lira, kırsal kalkınma ve yatırım desteği için 7 milyon 309 bin 19 lira, mazot ve gübre desteği için 607 bin 981 lira ödeme gerçekleştiriliyor.


#çiftçi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#tarımsal destek
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