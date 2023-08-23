Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın hasadı sürüyor. Hava durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterse de fındık toplama ağustosun ilk haftası başlıyor. TİM Tarım Kurulu, Ağustos ayı toplantısını fındık hasat mevsiminin devam ettiği Giresun’da gerçekleştirdi. Bu vesileyle fındık bahçelerindeki hummalı çalışmaya şahit olduk. Dünyada söz sahibi olduğumuz fındık bin bir emekle toplanıyor, kurutuluyor ve fabrikanın yolunu tutuyor.





TARIM ARTIK STRATEJİK SEKTÖR

Fındık hasadına katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, gıda ve tarımın ihracatta en avantajlı sektörler arasında yer aldığını belirterek, “Bu avantajımızı ülkemiz için fırsata dönüştürmek durumundayız. Mevcut tarım alanlarımızı verimli bir şekilde işleyebilir ve kullanabilirsek hem tüketicinin bol, kaliteli ve ucuz gıdaya erişmesini sağlar hem de ihracat yoluyla ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz. 2028’deki 400 milyar dolarlık hedefe ulaşmada gıda ve tarım sektörümüzün çok kritik bir rolü olacağını düşünüyorum. 2022’de yaklaşık 27 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç ettik. Biz 2028 yılı için gıda ve tarım ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Fındık hasat mevsimi nedeniyle TİM Tarım Kurulu’nu Giresun’da topladıklarını belirten Mustafa Gültepe, şunları kaydetti:





ÜRETİMİN %70’İ BİZDE

“Fındık bu ülkenin en önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Dünyanın toplam fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiriyoruz. 2022’de 313 bin ton fındık ihracatı karşılığında ülkemize 1 milyar 750 milyon dolar gelir kazandırdık. Ben fındıkta potansiyelin çok daha fazla olduğunu biliyorum. Üretimde verimliği artırabilir ve fındığı işleyerek katma değerli ürün haline getirebilirsek ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz. Bugün burada bahçelerimizde çiftçilerimizle konuştuk, üretim tesislerinde incelemelerde bulunup, ihracatçılarımızı

dinledik.”



