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Ekonomi

TBL'nin sponsoru Türkiye Sigorta oldu

Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) isim sponsoru oldu.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hidayet Türkoğlu, Taha Çakmak.

Hidayet Türkoğlu, Taha Çakmak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi'ne adını vermesinin ardından bu yıl da basketbolun yaygınlaştırılması ve kulüplerimizin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olmuştur. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olarak basketbol ailemize ve ligimize büyük bir destek sunacaktır" diye konuştu.

BASKETBOLA DESTEK

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taha Çakmak da Türk basketboluna destek vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "12 farklı ilimizden 18 güzide takımın rekabet ettiği Türkiye Basketbol Ligi'miz de bundan sonra Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi olarak anılacak" ifadelerini kullandı.





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#Spor
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