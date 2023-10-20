TBL'nin sponsoru Türkiye Sigorta oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi'ne adını vermesinin ardından bu yıl da basketbolun yaygınlaştırılması ve kulüplerimizin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olmuştur. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olarak basketbol ailemize ve ligimize büyük bir destek sunacaktır" diye konuştu.