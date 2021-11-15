TCMB Eski Başekonomisti Kara ekonomideki olumlu seyirden rahatsız oldu: Yatırımlar Türkiye'deki iktidar değişimini engelliyor

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli banka BBVA, Garanti Bankası'nın geri kalan hisselerini de almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi. Açıklama sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,07 artışla 1.672,35 puandan başladı. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

"YÖNETSEL DEĞİŞİKLİĞİ FİYATLAMAYA BAŞLADILAR"

Gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eski Başekonomisti Hakan Kara, "İlginç bir gelişme yaşanıyor" diyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladığını öne sürdü.

"YATIRIMLAR BEKLENEN DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI AZALTIYOR"

Açıkça yatırımcıları hedef alan Kara, "Bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

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