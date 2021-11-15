Ekonomi TCMB Eski Başekonomisti Kara ekonomideki olumlu seyirden rahatsız oldu Yatırımlar Türkiyedeki iktidar değişimini engelliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Eski Başekonomisti Kara ekonomideki olumlu seyirden rahatsız oldu: Yatırımlar Türkiye'deki iktidar değişimini engelliyor

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe Garanti BBVA'nın ana ortağının gönüllü pay alımı yapacağına dair açıklaması sonrası rekorla başladı. Piyasayı pozitif etkileyen bu gelişmeyi analiz eden Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara, yatırımcıların 'gidişatın daha da kötüleşmesini' engellediğini ve bunun da iktidar değişimini sekteye uğratacağını savunan bir paylaşım yaptı. Kara'nın, yabancı yatırımcıya sitem ettiği paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara ekonomideki olumlu seyirden rahatsız oldu: Yatırımlar Türkiyedeki iktidar değişimini engelliyor | Ali Hakan Kara kimdir?
Hakan Kara

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli banka BBVA, Garanti Bankası'nın geri kalan hisselerini de almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi. Açıklama sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,07 artışla 1.672,35 puandan başladı. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

"YÖNETSEL DEĞİŞİKLİĞİ FİYATLAMAYA BAŞLADILAR"

Gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eski Başekonomisti Hakan Kara, "İlginç bir gelişme yaşanıyor" diyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladığını öne sürdü.

"YATIRIMLAR BEKLENEN DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI AZALTIYOR"

Açıkça yatırımcıları hedef alan Kara, "Bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

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