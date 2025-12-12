TEKNOFEST 2026'da Şanlıurfa'da

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinliklerinin ardından sona erdi. Burada "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu söyledi. Bayraktar, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiklerini vurgulayarak, "37 ülkede hava aracımız var. Dünya ihracat pazarının yüzde 60'ı Baykar'da" diye konuştu. KIZILELMA'nın dünya havacılık muharebesinde çağ açacak uçuş gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Dünya havacılık tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi bir hedefi kendi radarı ile kilitleyerek havada vurdu. Bir anlamda yeni havacılık tarihinin kapılarını açtı. Bunu kendi uçağımızla, kendi radarımızla ve kendi füzemizle yaptık. Dünya havacılık muharebesinin devrimini gerçekleştirdik" diye konuştu.