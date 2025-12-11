Yeni Şafak
15 metrekare dükkanda teknolojiye tek başına kafa tutuyor: Mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

22:0511/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
IHA
Kayseri’de ahşap oymacılığı yaparak ürettiği oyuncaklarla çocukları sevindiren Mehmet Can Leblebici; mesleğini kendisinden sonra yaşatacak çırak bulamıyor.

Kayseri’de 5 yıldır 15 metrekare dükkânda ahşap oymacılığı yapan 75 yaşındaki Mehmet Can Leblebici; ilk başlarda çocuk oyuncakları üretmek için başladığı işinde taleplere yetişemediğini söyledi. 

 Mesleği için yetiştirebileceği bir çırağının olmadığını belirten Lelebici, gençlerin teknolojiden sıyrılarak mesleklere yönelmesi gerektiğini söyledi.

 Leblebici; teknoloji ile çok fazla zaman harcayan gençlere, ahşap oymacılığının en azından hobi olarak da yapılabileceğini belirterek; "Bu işe başlamadan önce temizlik aparatları ve temizlik maddeleri üretmekteydik. Pandemi döneminde bu işe başladım. İlk başlarda çocuk oyuncakları üretmek için başladım ama şuanda çok farklı yerlere ulaştı. Siparişlere yetişemiyorum...

 Bunun yanı sıra çırak, yardımcı bulamıyorum. Arkamızdan çırak yetişmiyor ve gençliği teknolojinin bağlı prangasından kurtarmak istiyorum. Çocukları plastiklerden kurtarmak için oyuncaklar yapmaya başladım. Çocuklara yönelik oyun alanları, kreşlere gerekli malzemeleri imal ediyorum" dedi.

"Teknolojiden kurtulun, en azından hobi olarak bu işi yapın"


Gençlerin teknoloji ile fazla vakit geçirdiğini, en azından hobi olarak da olsa bir mesleğe yönelmeleri gerektiğini ifade eden Leblebici; "Gençliğe veya emeklilere kim olursa olsun bu iş öneriyorum. Getirisi güzel fakat işin üzerine eğilmek gerekiyor...

Gençlerin okul döneminde bizim çocukluğumuzdaki gibi bir zamanları kesinlikle yok, beton yığınları arasındalar. Kendilerini telefona, bilgisayara vermişler, hiçbir işle ilgilenemiyorlar. En azından hobi olarak dahi yapılabilir ve zamanın nasıl geçtiğini de bu işte anlamaları mümkün değil" şeklinde konuştu.

