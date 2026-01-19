Kütahya TSO Başkanlığı’nı da yürüten Argat, 2025’in çoklu krizlerin belirleyici olduğu, küresel blokların yeniden şekillendiği, küreselleşmenin kurallarının değiştiği bir yıl olduğunu belirtti.

MARİFET TEKNOLOJİYİ YÖNETECEK DNA’DA

Devletlerin, kurumların ve şirketlerin ‘Teknopolitik Çağ’ sahnesine sürüklendiğine dikkat çeken Argat, “Artık teknoloji bir araç değil; gücün kendisi. Mesele hız değil, yön tayin edebilme kapasitesi. Teknolojinin artık tarafsız bir araç olmadığı, bizzat yaşamın kendisinin haline geldiği, gücün, egemenliğin ve dayanıklılığın merkezine yerleştiği bir çağdayız. Ve bu çağda ayakta kalmak, teknolojiyi satın almakla değil; onu yönetecek kurumsal DNA’ya sahip olmakla mümkün” dedi.

Bugün yaşananların klasik anlamda bir küreselleşme krizi değil; teknoloji, güç ve egemenlik ilişkilerinin yeniden örgütlendiği bir Teknopolitik Çağ olduğunun altını çizen Argat, bu görüşünü somut örnekle desteklemeye çalıştı: "ABD ile Çin arasındaki gerilim, artık gümrük tarifeleriyle sınırlı değil, yarı iletkenlerden yapay zekaya uzanan kapsamlı bir teknoloji rekabetine dönüşmüş durumda. Avrupa ise Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, enerjinin bir gecede nasıl güçlü bir jeopolitik araca dönüşebileceğini yaşayarak gördü. Pandemi sonrasında ve Karadeniz’deki savaşla birlikte gıda ilk kez bu ölçekte stratejik bir başlık haline geldi.”

YATIRIMLARLA %5 BÜYÜME HEDEFİ

Gurok Grubu olarak geçen yıl yüzde 10’luk daralma yaşadıklarının bilgisini veren Esin Güral Argat, bu yıl yüzde 5 büyüme hedefleri olduğunu söyledi. Argat, turizm tarafında 2025’i yüzde 70 dolulukla geçirdiklerini kaydetti. Argat, bu yıl yatırımlarla kapasiteyi artırmayı, yönetişim ve pazarlama kanallarını iyileştireceklerini de sözlerine ekledi.

E-DEVLET VE E-NABIZ’A ÖVGÜ

Teknoloji alanında orta ölçekli ülkeler için meselenin “lider olmak” değil; savrulmamak olduğunu anlatan Argat, Türkiye’nin dijitalleşme deneyimini şu üç örnekle övdü: “Bugün, e-Devlet, dünyanın birçok ülkesinin hayal edemeyeceği ölçekte, yüzlerce kurumu tek kapıdan erişilebilir hale getirdi. e-Nabız, sağlık verisini vatandaşın kontrolüne veren, pandemi gibi bir krizi yönetmede kritik rol oynayan bir dijital altyapı yarattı. Dijital bankacılık ve ödeme sistemlerinde Türkiye, birçok gelişmiş ülkeden daha ileri bir kullanıcı deneyimi ve kapsayıcılık seviyesine ulaştı. Belirleyici olan, teknolojinin arkasındaki yönetişim, koordinasyon ve karar alma yetkinliğidir. Sorun teknolojik değil; kurumsaldır. Türkiye’nin en büyük fırsatı da tam burada yatmaktadır.”







