Teknoloji fonlarına yatırım sözü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ermut, değer oluşturma, stratejik yatırımlar ve sürdürülebilir kalkınma açısından Türkiye Varlık Fonu'nun üstlendiği role dikkati çekti. Finansal piyasaların derinliğinin uzun vadeli yatırımlar açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Ermut, "Öngörülebilir, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir finansman imkanları, üretim kapasitesinin ve rekabetçiliğin korunmasında daha da öteye geliştirilmesinde temel unsurlar olarak artık giderek önemlerini artırıyorlar" ifadelerini kullandı. Dünyadaki varlık fonu modellerine değinen Ermut, TVF’nin "fonların fonu" modeliyle teknoloji alanında Türkiye’de yatırımlara başladığını belirtti. Ekosistemin bu konudaki en büyük yatırımcısı olduklarını kaydeden Ermut, "Şu ana kadar toplam 160 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunmuş olduk. Yaklaşık 16 fona. Bunların hepsi Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar" dedi.

PETROKİMYA TESİSİNİN ÇED SÜRECİ TAMAM

Ermut, kamuya ait katılım bankalarının tek çatı altında toplanması sürecine ilişkin de detayların netleşmediğini ancak böyle bir yapı oluşması halinde TVF’nin en önemli aktörlerden biri olacağını dile getirdi. Türkiye Varlık Fonu'nun planladığı 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya yatırımına da değinen Ermut, projede doğru zamanda doğru aktörlerle ilerlemek istediklerini söyledi. TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, "Arazi ve ÇED süreçlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde potansiyel aktörlerle nasıl ilerleyebileceğimize bakacağız" diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ EKSENLİ DÖNÜŞÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da dünyada klasik üretim modelinin geride kaldığını, yüksek teknoloji ve yapay zekâ merkezli üretim anlayışının güç kazandığını söyledi. Sanayinin yeşil ekonomi, yüksek teknoloji ve yapay zekâ eksenli dönüşümü hızla gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, "Özel sektörün bu işi tek başına yapması imkânsız. Ancak kamu-özel sektör iş birliğiyle bu dönüşüm başarılabilir. En büyük ihtiyaç ise finansman" dedi. Bahçıvan, sanayide son yıllarda iyileşmeler olduğunu kaydederek, 2024 itibarıyla imalat sanayii girişimlerinin yüzde 87’sinin, istihdamın yüzde 77’sinin ve cironun yüzde 70’inin düşük ve orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerde toplandığına dikkat çekti.







