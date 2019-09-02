Teknoloji savaşını gençlerle kazanacağız

Dünyanın dijital bir dönüşümden geçtiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin bu teknoloji dönüşümünün içinde yer almak zorunda olduğunu söyledi. “Güncel yaşantımıza robotlar da girdi, yapay zeka da. Ucunu bucağını göremediğimiz bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz” diyen Pekcan, Türkiye’nin bu treni kaçırma lüksü olmadığını söyledi. Bu noktada gençlere güveninin tam olduğunu belirten Bakan Pekcan, “Amerika demir-çeliğe vergi koydu, sanki Türkiye battı gibi bir algı oluştu. Demir-çelik ihracımız 1,1 milyar dolar. Oyun programı yazan çocuklar da aynı ihracat rakamını getiriyor. 1 milyar 50 milyon dolar ihracat yapıyorlar” dedi.

Ruhsar Pekcan

MELEK YATIRIMCI AVINA ÇIKILACAK

Gençleri desteklediklerini belirten Bakan Pekcan, genç girişimcilerin çok güzel işlere imza atığını devletin de gençleri desteklediğini aktardı. Pekcan, “Biz de onları destekliyoruz, onlara destek veriyoruz. Genç girişimcileri, melek yatırımcılarla da biraraya getirip bu teknoloji seralarında teknoloji tohumları atacağız. İhtisas serbest bölgelerinde yabancı yatırım çekecek destekler de vererek teknoloji ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanımızla çalışmamız da var” bilgisini verdi.

YERLİ PARA İLE TİCARET

Bakanlık yerli paralarla ticaretin artırılması için de çalışmaları hızlandırdı. Bakan Pekcan, “Zaten her yerde savunuyoruz, Japonya’ya gittik, Çin’e gittik, Çin’de son gittiğimizde 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzaladık. Anlaşmalarda hep STA’ları görüyorsunuz, Avrupa Birliği ülkelerle STA yapmaya başladı. Biz de kendi STA’larımızı artırırken mevcut STA’ları da güncellemeye çalışıyoruz. Yerli paralarla ticareti anlaşma metnine koymak için özellikle önem gösteriyoruz, özen gösteriyoruz” dedi.

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YASALAR ARKA ARKAYA ÇIKACAK

Bakan Pekcan, hal yasası başta olmak üzere birçok yasanın da arka arkaya çıkacağını söyledi. Pekcan, “Hal yasasını da çıkaracağız, ama bizim sırada bekleyen çok yasamız var, onların, yani bütün bakanlıkların temsilcileriyle toplantılar yapılıyor müşterek, ondan sonra komisyona gidiyor. Şu anda biz elektronik çeki komisyona gönderdik. Gümrüklerle ilgili bir yasamız vardı onu geçirdik, inşallah bu hafta Perakende yasası gelecek, arkasından Ürün güvenliği, sonra Hal Yasamız var, Rekabet Kurumu var, yani bizim Bakanlık olarak taslaklarımız çok fazla, bir de serbest bölgelerle ilgili ihtisas serbest bölgeleri yasamız var” şeklinde konuştu.