Temizlik işinde ‘sigorta’ açmazı “Sigortaya yatacak primi ücretime ekleyin” ricasını kırmayıp yıllarca evinizde çalıştırdığınız insanlar sizi her an ihbar edebilir. Ya da “30 bin TL ver, ihbardan vazgeçeyim” şantajı yapabilir. SGK’nın haberdar olması durumunda çalışılan her ay için iki asgari ücret kadar ceza ödersiniz.

Orhan Orhun Ünal 21 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak