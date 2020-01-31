Ekonomi THY Çin seferlerini 9 Şubata kadar durdurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
THY
THY

Türk Hava Yolları (THY), Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle bu ülkeye yaptığı seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yollarının seferlerini durdurduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

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  • Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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