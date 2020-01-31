THY Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle bu ülkeye yaptığı seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yollarının seferlerini durdurduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE İPTAL EDİLEN UÇUŞ NOKTALARI