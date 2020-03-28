THY iç hatlarda sadece 14 ile uçacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri açıkladı.
"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır" diye Ekşi, sefer düzenlenecek 14 ili şöyle sıraladı:
- İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.
Ekşi, "Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız" dedi.
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.