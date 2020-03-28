THY iç hatlarda sadece 14 ile uçacak

Hayat

305 kez ameliyat olan Kayra'nın annesi: Ameliyat başarılı geçti çok mutluyum

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın, ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten anne Ayşen Karakaş, "Amerika'daki ameliyat başarılı geçti. Oğlum su ve çorba içebiliyor. Bir anne olarak çok mutluyum" dedi.