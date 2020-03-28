Ekonomi THY iç hatlarda sadece 14 ile uçacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY iç hatlarda sadece 14 ile uçacak

THY iç hatlarda sadece 14 ile uçacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs tedbirleri kapsamında THY'nin sadece 14 ile sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY uçağı (Arşiv)
THY uçağı (Arşiv)

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri açıkladı.

"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır" diye Ekşi, sefer düzenlenecek 14 ili şöyle sıraladı:

  • İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.

Ekşi, "Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız" dedi.

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