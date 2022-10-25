THY'den yurt içi uçuşlarda ailelere yüzde 20 indirim kampanyası

Dünya

Meksika’yı Roslyn Kasırgası vurdu: Can kaybı artıyor

Meksika’nın batısını vuran Roslyn Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Roslyn Kasırgası’nın neden olduğu sel ve fırtına sonucu bölgede çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrilirken, bazı kasabalara giden yollar ulaşıma kapandı.