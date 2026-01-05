Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya

THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya

12:015/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
THY yurt içi tek yön uçuşlarda bin 49 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
THY yurt içi tek yön uçuşlarda bin 49 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tek yön uçuşlarda 1049 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre,
bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında bin 49 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.
101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
#THY
#Bilet
#Türk Hava Yolları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve peşinatlar ne zaman yatırılacak?