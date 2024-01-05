Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ücret artışlarını fırsata çevirmek isteyenlere geçit verilmeyeceğini söyledi. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, yılbaşında yürürlüğe alınan Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında vatandaşlara satış yapan ürün ve hizmetlerin artışına dair denetlemeler için talimat verdiğini belirtti.





37 MİLYON LİRA CEZA

Bolat, “Özellikle etiket, tarife veya listelerde zorunlu olan talimatların bulunmaması, kasa fiyatı satış fiyatı uyumsuzluğu, indirimli satışlarda indirimden önce ve sonraki fiyatların gösterilmemesi gibi hallerin tespiti amacıyla Bakanlığımızın 81 Ticaret İl Müdürlüğü kapsamlı bir şekilde denetimlerini sürdürüyor” bilgisini verdi. Bakan Bolat 2023 yılında marketlerde bu uyumsuzluklar nedeniyle 39 bin 197 adet aykırılık tespit edildiğini ve bu aykırılıklara 37 milyon 71 bin 761 TL ceza verildiğini söyledi.





PİYASA FİYATLARINA YAKIN TAKİP

Piyasalarda perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmet fiyatlarında asgari ücret nedeniyle bazı artışlar olmasının beklendiğini söyleyen Bolat, bu artışların gerçek maliyet artışlarının üzerinde olmasına fırsat vermeyeceklerini söyledi. Bakan Bolat, Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan kararların piyasaya ve vatandaşa kısa sürede yansıyacağını kaydetti.





TAŞIT TİCARETİNDE SIKI DENETİM

Geçtiğimiz dönemde otomotiv sektöründe ortaya çıkan spekülatif fiyat artışların ve stokçuluk faaliyetlerinin motosikletlere de yansıması nedeniyle 6 ay 6 bin km kuralını iki tekerlekli taşıtlara da getirdiklerini söyledi.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat

ÖNLEMLER BAŞARILI

Bolat, “Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 milyon Türk lirası idari para cezası verildi. Bunun yanı sıra motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Bu konuda idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecek. Otomobilde sıkı tutarak elde ettiğimiz başarı kısa sürede satış kampanyaları ve indirimler şeklinde piyasaya yansıdı. Bu konu aynı şekilde motosiklete de yansıyacak” dedi.





İhracatçı lojistiği düşünmeyecek

Dünyanın farklı bölgelerinde tüm lojistik süreçlerin uçtan uca yönetildiği bir model oluşturacaklarını söyleyen Bakan Bolat, bu kapsamda 6 Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağının kurulumuna onay verdiklerini söyledi. Bolat, “Avrupa’da kurulacak YLDA’ların merkezleri Trieste (İtalya), Sete, Marsilya, (Fransa), Tarragona, Barselona (İspanya) ve Hamburg (Almanya) gibi Avrupa’nın en önemli liman şehirlerini kapsayacaktır. Aynı zamanda en büyük ticaret ortağımız olan Almanya’nın Düsseldorf ve Duisburg şehirlerinde de YLDA merkezleri yer alacak. ABD’de faaliyetlerine devam eden YLDA’ların merkezleri ise Şikago ve New Jersey şehirlerinde bulunacak” diye konuştu. Bakan Bolat, YLDA’lar sayesinde ihracatçının artık ‘yükümü nasıl güvenli bir şekilde taşıtırım’ ve ‘Ekstra maliyetlerle karşılaşır mıyım’ diye düşünmeyeceğine

vurgu yaptı.



