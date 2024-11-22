Ticaret Bakanlığı verileri paylaştı: 5,7 milyar liralık gelir kaybı önlendi

"İkincil kontrol incelemelerinde 7 bin 692 gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildi. Bu kapsamda, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu 2024 yılının 10 aylık döneminde yaklaşık 5,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek, kamunun gelir kaybının önüne geçildi. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"