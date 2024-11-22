Ticaret Bakanlığı verileri paylaştı: 5,7 milyar liralık gelir kaybı önlendi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, artan arz yönlü şoklar ve korumacılık eğilimleriyle uluslararası ticaretin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü belirtildi.
Bakanlıkça dış ticaret işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cari gümrük işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle de geçmiş dönemlerde yapılan beyanların doğruluğu ve geçerliliğinin sürekli kontrol edildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu çalışmalar kapsamında firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği ifade edildi.
Aynı dönemde 234 firmanın Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: