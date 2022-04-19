TİM Başkanı İsmail Gülle: 100 milyarlık kaynak bizi yatırımcı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta “Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı’’nda yaptığı konuşmada ihracatçılara önemli bir destek paketi açıkladı. Buna göre ihracatçı firmalara yüzde 9 faizle 100 milyar lira kaynak sağlanacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, desteğin büyük bir rakam olduğunu söyledi. Gülle, “Mühim olan bu kaynağın nasıl kullandırılacağı. Şu an ihracat yapan firmaların kapasite kullanım oranı yüzde 80’lerin üzerinde. Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak” dedi. Özellikle tekstil sektöründe yatırım iştahının çok yüksek olduğunu ancak makine bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

MAKİNE İÇİN 2 YIL SIRA BEKLİYORUZ

“Yatırım yapmak istiyoruz ancak makine bulamıyoruz. Makine için 1-2 yıl sonraya gün veriyorlar. Zaten makine fiyatlarına son dönemde yüzde 20’ye yakın zam geldi. Dokuma makineleri Türkiye’de üretilmiyor. Özellikle son dönemde iplik makinelerine ihtiyacımız var.”

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Savaş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan ticaretin tıkandığını kaydeden Gülle, bazı ülkelerin Türkiye üzerinden bu ülkeye satış yapmak istediğini vurguladı. Gülle, “Şu anda Ukrayna’ya satılacak ürünler altın değerinde. Türk firmalarına ‘bu ürünleri siz alın Ukrayna’ya satın’ diyorlar. Ancak gemiler gidemiyor. Ukrayna’da bekleyen ve Türkiye’ye mal getirecek olan gemiler limandan çıkamıyor. Karadeniz’de ortaya çıkan 3 tane mayın, ticareti tamamen durdurdu” ifadelerini kullandı. Türk ihracatçısının dünyada tüm ülkelere ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, özellikle ABD pazarına dikkat çekti.

ABD İHRACATTA BİRİNCİ PAZAR OLACAK

ABD pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Gülle, “2020 yılından bu yana ABD’ye ihracatımız artarak devam ediyor. Şu anda ABD; Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci pazar konumunda. Bu şekilde devam ederse yıl sonunda ABD birinci ihracat pazarımız haline gelecek.”

İGE’den 1000 firmaya 1 milyar lira destek

İhracat yapan firmaların finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmak için kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), 1 Mart’ta faaliyete geçti. İGE A.Ş Başkan Yardımcısı Gülle, "Bin firmanın müracaatı kabul edildi. Bu firmalara 1 milyar liralık kaynak sağlanacak" dedi.

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