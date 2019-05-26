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Ekonomi Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Transit Araç Takip Programı nedir?​ Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor​

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” dedi.

Haber Merkezi AA
Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak sistem devreye giriyor.
Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak sistem devreye giriyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek.”

“Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek.”

“Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek.”

Ayrıntılar geliyor...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
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Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
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Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
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İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
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Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
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Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
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Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
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b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
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Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
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İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor
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Şanlıurfa'da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı.
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Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor.
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Sadece bir ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor.
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Lokantacılar, ince ince doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor.
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Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyen müşterileri tarafından iştahla yenen keme, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle ilgi çekiyor.
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Lokantacı Şerif Çulcu, kırmızı ete göre daha fazla proteine sahip olduğu için meraklılarının bir yıl boyunca keme kebabının menülerde yer almasını beklediğini ifade ediyor.
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Çulcu Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu ve şimşek düşen yerlerde yetişiyor. Kuzu eti gibi lezzetli olan keme birçok hastalığa da iyi geliyor dedi.
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Şanlıurfa'da 'keme' kebabına ilgi
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Şanlıurfa'da 'keme' kebabına ilgi
Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor
Şanlıurfa'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.


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