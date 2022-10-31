Ekonomi TL kredilere erişimde döviz sınırı uygulaması yarın yürürlüğe giriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL kredilere erişimde döviz sınırı uygulaması yarın yürürlüğe giriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe girerken, bankacılık kaynakları firmaların mevcut kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarını yenileyeceği yönünde görüş belirtiyor.

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Haber Merkezi AA
TL kredilere erişimde döviz sınırı uygulaması yarın yürürlüğe giriyor
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe girerken, bankacılık kaynakları firmaların mevcut kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarını yenileyeceği yönünde görüş belirtiyor.

BDDK'nin, 21 Ekim'de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgilere göre, düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.

Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

Böylece ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.

Şirketlerin KKM dönüşümlerinin hızlanması bekleniyor

Yüksek yabancı para yükümlülüğü bulunup ihtiyat amaçlı yabancı para varlık tutan şirketler, korunma amaçlı bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürerek hem kur riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.

Dolayısıyla, özellikle yabancı para kredi yükümlülükleri için yabancı para cinsinden nakdi varlık tutan şirketlerin bu imkandan yararlanarak KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.

İlgili düzenleme

BDDK, 24 Haziran'da aldığı Kurul kararı ile bankalara, ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlık tutan şirketlere Türk lirası kredi kullandırmama sınırlaması getirmişti.

Söz konusu sınırlamaya, "Bağımsız denetime tabi olma", "En az 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlık bulundurma" ve "Yabancı para nakdi varlıkların aktif ya da cirodan büyük olanının yüzde 10'unu aşma" koşullarını aynı anda sağlayan şirketler giriyordu.

Söz konusu şirketler, bu 3 şartı taşısa dahi, ilgili mevzuat gereği yabancı para cinsinden kredi kullanmasına yönelik bir sınırlama bulunmaması durumunda 3 aylık yabancı para net açık pozisyonu kadar TL kredi kullanabiliyordu.

BDDK, 21 Ekim'de ise düzenlemenin etkinliğini artırmak ve ihtiyaç dışı Türk lirası kredi kullanımını sınırlandırmak amacıyla bu düzenlemede önemli değişiklikler yaptı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile 15 milyon lira karşılığı nakdi varlık sınırı 10 milyon liraya, yabancı para nakdi varlık oranı sınırı ise yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

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