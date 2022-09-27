Ekonomi TMO Genel Müdürü Güldal Fındığın tamamını almak için hazırız
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TMO Genel Müdürü Güldal: Fındığın tamamını almak için hazırız

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal

, “Üreticimizin bize getireceği tüm fındığı depolarımıza almak için hazırlığımızı yapmış durumdayız” dedi.

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Haber Merkezi İHA
TMO Genel Müdürü Güldal: Fındığın tamamını almak için hazırız
Günlük 3 bin 500 civarında randevu verildiğini belirten Güldal, 2 bin 500 ton civarında fındık alımı yapıldığını ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesindeki fındık alım merkezini ziyaret ederek, 22 Ağustos tarihinde başlayan 2022 yılı fındık alım sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Günlük 3 bin 500 civarında randevu verildiğini belirten Güldal, 2 bin 500 ton civarında fındık alımı yapıldığını ifade etti. Güldal, Giresun’da bu rakamın günlük 450 ile 500 ton civarında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite için 53 lira, levant kalite için 52 lira ve sivri kalite için 51 lira fındık fiyatının açıklandığını belirten Güldal, fındık bölgelerinde 50 fındık alım noktası hazırlandığını söyledi.

TMO’nun 31 Aralık tarihine kadar kriterlere uygun şekilde fındık alımına devam edeceğini söyleyen Güldal, şu ifadeleri kullandı:

“Sahadaki gözlemlerimize göre Toprak Mahsulleri Ofisine büyük bir tercih var. Bu anlamda üreticilerimize teşekkür ediyoruz. 31 Aralık 2022 tarihine kadar TMO alımı sürdürecek ve hızlı bir şekilde alacaktır. Mümkün olduğu kadar en fazla fındığı stoklarına çekecektir. Burada amacımız öncelikle üreticinin fındığının değerini maksimum seviyede kazanmasıdır. Bu anlamda verilen fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve TMO tercih edilmektedir.”

Fındık alımlarının haftanın 6 günü devam ettiği belirten Güldal, “Bizim randevu sistemine sadık olarak planladığımız şekilde ve kriterlerimize uygun şekilde fındıklar gelmesi halinde hiçbir üreticimizi geri çevirmeyeceğiz. Bu anlamda dün talimat verdik. Randımandan dolayı yüzde 40’ın altında olan üreticilerimiz bir kere daha fındığı ayıklayıp bize getirme imkanına sahip oldular. Malum rutubet oranı yüzde 6’ydı, 6,5’e çıkardık. Çürük, çatlak ve kırık oranlarını üreticilerimize sürekli anlattık. Fındık alım bölgelerinde yoğun bir şekilde faaliyetlerimiz haftanın 6 günü günde en az 12 saat çalışmak kaydıyla devam ediyor. Randevular açık, alımlar hızlı ve personelimiz hazır. TMO tüm hazırlıklarını yapmış vaziyette. Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TMO olarak fındık alım miktarı konusunda hedef koymadıklarını dile getiren Güldal, “Biz herhangi bir hedef koymuyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi bize arz edilen fındığın tamamını almak için hazırlığımızı yaptık. Onun için çok sayıda depo kiraladık. Bu sene önceki yıllara göre daha fazla depo kiraladık. Alım noktalarımızı ve personel sayımızı artırdık. İhtiyaç olması halinde yeni depoları görevlendirebiliyoruz. Haliyle böyle bir sınır koymuyoruz. Üreticimizin bize getireceği tüm fındığı depolarımıza almak için tüm hazırlığımızı yapmış durumdayız” şeklinde konuştu.

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