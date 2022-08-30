TOGG'un satış tarihi belli oldu: Müjdeyi Bakan Varank verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Yüz Yüze 100 Gün’ etkinliği kapsamında Başakşehir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.

Radyo Başakşehir Özel Yayını’nda Melis Bektaş’a konuk olan Varank, Başakşehir’in dört bir tarafında ilçe sakinleriyle buluştuklarını ifade etti.

TOGG 2023 MART’TA SATIŞA ÇIKIYOR

TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Varank, vatandaşların TOGG’u beğeni oranının yüzde 95’lere ulaştığını ve Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını müjdeledi. İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını belirten Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.

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'ÇOCUKLARI TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

2023 seçimleri öncesinde AK Parti’nin tüm kadrolarıyla sahada olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST’e dair değerlendirmelerde bulundu. 2018’de yola çıktıklarında TEKNOFEST’te 14 kategoride 5 bin takım ve 150 bin katılımcının olduğunu aktaran Varank, bugün 40 farklı kategoride 50 bin takım ve 600 bin katılımcının olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de yapılan en büyük yatırımın insana olan yatırım olduğuna işaret eden Varank, çocukları teknolojiye, uzaya ve havacılığa yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Milli Uzay Programı hakkındaki süreçle ilgi de bilgi veren Varank, yapılan başvuruların değerlendirildiğini, mülakat ve sağlık sürecini tamamlayan iki vatandaşın öncelikli olarak ABD’de gerekli eğitimleri alacağını ve daha sonra bir vatandaşın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün boyunca ay yıldızlı al bayrağı temsil edeceğini belirtti. Varank, son olarak Teknolojik Tayfa’nın çocuklar ile teknoloji arasında kuvvetli bir bağ kuracağını belirtti. Bakan Varank, binlerce çocuğunun Türkiye’nin dört bir tarafında Teknolojik Tayfa ile mutlu olduğunu dile getirdi.

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FOTOĞRAF 9 Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen yerli otomobilin 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği yerli otomobilinin sedan modeli şimdi de İstanbul'da görücüye çıktı. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçecek olan yerli ve milli otomobil Togg'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.<br> Yerli otomobil Togg vatandaşların ilgi odağı oldu<br><br>Yerli otomobil Togg'u gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen ziyaretçi Ümit Koğu, “Otomobil çok harika görünüyor. Kapıları felan çift açılıyor birçok ünlü araba markalarda bile bulunmayan bir özellik bu. Temelden böyle bir aracın ve elektrikli modelinin olması çok güzel bir duygu. Gördüğüm andan itibaren çok şaşırdım ve gurur duydum. Annemle beraber gelmiştik oda ilk gördüğünde bunu bizmi yaptık diye şaşırdı. Gerçekten çok güzel bir araç umarım çıktığı zamanda bir tane SUV modelini almak isterim. Çok başarılı bir araç olmuş. Gelecek içinde bize bir umut veriyor\" dedi. Yerli otomobilin iç ve dış tasarımının çok güzel göründüğünü belirten Emre Dice, “Çok güzel bir araba olmuş. Rakiplerine karşı umarız ki başarılı olur. Biz aracı çok sevdik. Aracın çok güzel bir dizaynı var. Heyecanlı, gururlu ve umutluyuz. Araç çıktığında tabi ki de almak isterim. İçine oturmak tabi ki isterim ama şuan dışardan görme fırsatı yakaladık ve hemen geldik. İç detayları ve dış tasarımı çok güzel görünüyor\" şeklinde konuştu.<br> Öte yandan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.<br> TOGG'un sedan modelinde iç tasarım da son teknolojilerle donatıldı<br><br>Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde tasarlanırken, jantlar ise çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımıyla metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımını taşımasına rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla dikkat çekiyor. İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken orta sütunu ise ortadan kaldıran tasarımla kapıların bir kitap gibi açıldığı dikkat çekiyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. TOGG görenleri hayran bıraktı Togg teknolojilerinin sergilendiği konsept akıllı cihazı görücüye çıktı. İstanbul Zorlu Center'da açılan stantta aracın sedan modeli sergileniyor. Yerli otomobili inceleyen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. BiP'te paylaş

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