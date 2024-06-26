Ekonomi

Togg T10X Türkiye'de 2024 yılının otomobili seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) 9’uncu kez gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında 2024 yılının otomobili T10X oldu. Togg resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte daha iyiye." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
00:03 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Togg T10X, 2024 yılının otomobili seçildi.
Togg T10X, 2024 yılının otomobili seçildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli 2024 yılının otomobili seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışması düzenlendi.

Etkinlikte yapılan oylama sonucu T10X, 2024 yılının otomobili seçildi.

Öte yandan Togg'un akıllı araçlarında kullandığı Trumore uygulaması da yılın inovasyon ödülünün sahibi oldu.

Söz konusu gelişmeleri resmi X hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Togg, "Hep birlikte daha iyiye" ifadelerini kullanarak, "Kullanıcılarımızla buluştuğumuz ilk yılda bizi bu önemli ödüllerle buluşturan OGD üyelerine teşekkür ederiz." dedi.




#Togg
#T10X
#Yılın Otomobili
#Otomotiv Gazetecileri Derneği
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