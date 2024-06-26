Togg T10X Türkiye'de 2024 yılının otomobili seçildi

Öte yandan Togg'un akıllı araçlarında kullandığı Trumore uygulaması da yılın inovasyon ödülünün sahibi oldu.

Söz konusu gelişmeleri resmi X hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Togg, "Hep birlikte daha iyiye" ifadelerini kullanarak, "Kullanıcılarımızla buluştuğumuz ilk yılda bizi bu önemli ödüllerle buluşturan OGD üyelerine teşekkür ederiz." dedi.