Togg T10X Türkiye'de 2024 yılının otomobili seçildi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli 2024 yılının otomobili seçildi.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışması düzenlendi.
Etkinlikte yapılan oylama sonucu T10X, 2024 yılının otomobili seçildi.
Öte yandan Togg'un akıllı araçlarında kullandığı Trumore uygulaması da yılın inovasyon ödülünün sahibi oldu.
Söz konusu gelişmeleri resmi X hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Togg, "Hep birlikte daha iyiye" ifadelerini kullanarak, "Kullanıcılarımızla buluştuğumuz ilk yılda bizi bu önemli ödüllerle buluşturan OGD üyelerine teşekkür ederiz." dedi.