Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ramazan tedbirlerini anlattı Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ramazan tedbirlerini anlattı: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de ayçiçeği yağı ve bakliyat tedariğinde sorunu olmadığını söyledi. Güldal, “Rusya’dan sevkiyatlarımızda herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçeği yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, gerisi de geliyor” dedi. Güldal, TMO satış ofislerinde bakliyat ürünlerini yüzde 30-50 arasında daha ucuza sattıklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ramazan tedbirlerini anlattı: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Arşiv

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sıkıntı yaşamamaları için görev alanlarındaki ürünlerle ilgili aldıkları tedbirleri Yeni Şafak’a açıkladı. Salgın hastalık, tarımsal kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada hububat başta olmak üzere gıda piyasalarını etkilediğine dikkat çeken Güldal, TMO olarak un başta olmak üzere et, süt ve yumurta ile yemeklik ayçiçeği yağı fiyatlarının makul seviyede kalması için aldıkları önlemleri anlattı.

Ahmet Güldal
Ahmet Güldal

ET VE SÜTTEKİ AŞIRI ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇTİK

  • Yem maliyetlerinin azalmasına önemli katkı sağlayarak buradaki maliyet artışının et ve süte yansımasının önemli bir miktarda önüne geçildiğini anlatan Güldal, “Binlerce üreticiye yarı fiyatına arpa ve mısır sattık ki bunlar en önemli yem ham maddelerinden ikisidir. TMO’nun bu desteği olmasaydı mevcut hayvan varlığı azalmış olacaktı. Yaklaşık 4 milyon ton yem hammaddesini 7-8 ayda üreticiye ulaştırarak yem maliyetlerini azalttık” diye konuştu.

TAAHHÜDE UYMAYANA BUĞDAY VERMİYORUZ

Fiyatlardaki aşırı hareketlerin önüne geçilmesi noktasında bir başka çalışmalarının da un regülasyonu olduğunu anlatan Güldal, “Un regülasyonunu 2021 Eylül ayından itibaren başlattık. Bize başvuran fabrikalara, belirlediğimiz fiyattan fırınlara un ulaştıracaklarını taahhüt etmeleri halinde sübvansiyonlu buğday vermeye başladık. Uygulama başlangıcında 50 kiloluk bir un çuvalının taahhüt fiyatı 185 liraydı, yakın zamana kadar 200-210 lira civarıydı. Şimdi nisan ayında 240 lira olarak uygulayacağız. Piyasa fiyatlarından en az 120 TL düşük fiyatla fırıncılarımıza un verilmesini sağlıyoruz. Sanayicilere verdiğimiz 3,2 milyon ton ekmeklik buğday un olarak fırıncılarımıza ulaştı. Bu şekilde ekmekteki unun maliyetini minimize ettik. Bize taahhüt veren un sanayici ve fabrikalarını takip ediyoruz. Taahhüdüne uymayan un fabrikasına bir yıl süreyle TMO’dan buğday vermiyoruz” dedi.

18 BİN TON AYÇİÇEĞİ YAĞI YOLDA

  • Ayçiçeği yağı regülasyonu çalışmaları hakkında da bilgi veren Güldal, “Kendi satış noktalarımız, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com üzerinden 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunduk. Amacımız piyasadaki yağ fiyatlarının aşağıya çekilmesiydi ki şimdiden 5 litrelik yağlar 150-160 liralara geriledi” dedi. Rusya’dan yaptıkları ayçiçeği yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını anlatan Güldal, “Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçeği yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor. İhtiyaç durumunda ilave tedarik imkanlarımız da mevcut” şeklinde konuştu.

TMO HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA

Ülkemizin bu sezon geçen sezona oranla yüzde 50’nin üzerinde daha iyi bir yağış aldığını belirten Güldal, “Nisan ve mayıs yağışlarının da mevsim normallerinde geleceği öngörülüyor. O şekilde gerçekleşirse 2021 yılında yaşadığımız kuraklık nedeniyle gerçekleşen düşük rekolte, bu yıl yerini daha verimli daha yüksek bir rekolteye bırakacak. Burada elbette artan girdi maliyetlerine karşı üreticimiz korunacaktır. Üreticinin ürünü mutlaka değerli olacaktır. Üreticimiz emeklerinin karşılığını bulacaktır” dedi.

Bakliyatta yüzde 30-50 daha ucuzuz

  • Türkiye’nin bakliyat stokunun yeterli olduğunu anlatan Ahmet Güldal, “Sayın Bakanımız da açıkladı, bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut. Baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek çeşitleri, nohut çeşitleri, kuru fasulye bunları piyasanın yaklaşık olarak yüzde 30-50’si arasında daha ucuza satıyoruz. Rağbet de çok fazla. Burada yine satışlarımızı TMO Satış Noktaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM üzerinden yapıyoruz" dedi.
Tarım ve Ticaret Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması: Arzla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak
EKONOMİ
Tarım ve Ticaret Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması: Arzla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak

Ayçiçeği üreticisinden vatandaşa rahat olun mesajı: Yağda asla kıtlık yaşanmaz
EKONOMİ
Ayçiçeği üreticisinden vatandaşa rahat olun mesajı: Yağda asla kıtlık yaşanmaz


Derbide yoklar

Derbide yoklar

Torrent, Fenerbahçe maçında oynayamayacak oyuncuları açıkladı.
11. kez Avrupa Şampiyonu

11. kez Avrupa Şampiyonu

​Rıza Kayaalp, finalde İtalyan rakibini 4-0'la geçti.
Kremlinden Türkiyeye övgü: Çok büyük bir bölgesel güç

Derbi öncesinde kötü haber

Derbi öncesinde kötü haber

​​Galatasaraylı oyuncu, Karagümrük maçında sakatlandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.
İstanbul'da 3 puan Aslan'ın

İstanbul'da 3 puan Aslan'ın

​Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'e geçit vermedi.

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.

'Ben ikinci adam olmam'

'Ben ikinci adam olmam'

​İsmail Kartal'dan Joachim Löw yorumu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

​Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.