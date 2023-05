Torku Gıda’dan bir ilk daha: 'Sürdürülebilir güvenli üretim' belgesini üç tesisiyle aldı

Panagro tarım ve hayvancılık et ve süt entegre tesislerimiz; Süt (UHT,Pastörize, aromalı, UHT laktozsuz, yoğurt, ayran, tereyağı, sade yağ, beyaz peynir, kaşar peyniri çeşitleri, eritme peynir çeşitleri, toz ürünler, krema, pişmiş taze-donuk köfte, ileri işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, pastırma, sosis, kavurma, döner), hazır yemek (cheese burger, pizza, kuzu tandır, patatesli kavrulmuş kuşbaşı), sakatat ürünleri, aromalı içecekler üretimi, reçel, bal, porsiyon paketleme, kasaplık hayvan kesimi (sığır, kuzu, keçi karkas), et, kıyma, kuşbaşı, et parçalamada güvenli, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu şartlarını yerine tam olarak getirmesinden dolayı; TSE tarafından bu belgeler kurumumuza verilmiştir.