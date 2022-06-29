Ekonomi Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuzda uygulamaya girecek
OTOMOTİV

Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuz'da uygulamaya girecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge'nin 1 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Trafik kazası sonrası değer kaybı taleplerine ilişkin platform 1 Temmuzda uygulamaya girecek
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SEDDK'den yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme ile hak sahipleri ve sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atama işlemlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde oluşturulan platform üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Açıklamada, eksper atama işlemlerinin yanı sıra atanan eksperin değer kaybı tespitlerine ilişkin raporunu bu platform üzerinden hazırlayacağı, tarafların raporda yer alan tespitlere bu platform üzerinden itiraz edilebileceği, isterlerse itiraz eksperi ve hakem eksperi de atayabileceği kaydedildi.

Uygulamanın, hak sahiplerinin değer kaybı hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını kendisinin yönetebilmesini, ekspertiz raporuna kolayca ulaşmasını sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Değer kaybı tespitlerinde standardizasyon sağlayacak bu uygulama ile hak sahiplerinin trafik kazası sonrasında araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemelerini en hızlı bir şekilde elde etmelerine, güvenilir bir tazmin süreci oluşturulmasına imkân sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, SBM bünyesinde oluşturulan söz konusu platformun 1 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

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