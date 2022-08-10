Trendyol Emlak açılmadan kapandı: Yeni kanun ilan hizmetleri sunumuna izin vermiyor

Trendyol'dan platforma üye olmak isteyen ve emlak dükkanı açmak için başvuranlara yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Temmuz 2022 tarihli yeni e-ticaret kanunu sonrası pazarlama yatırımlarının ve indirimlerin önemli ölçüde azaltılması gerekeceğine dikkat çekilirken, oluşacak piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimine devam etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

YENİ KANUN İLAN SUNUMUNA İZİN VERMİYOR

Yapılan açıklamada, "Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattık.

Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık.

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Bununla birlikte, 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Yeni kanun,Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecektir.

Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakcilar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz." denildi.

FOTOĞRAF 8 Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektörü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Bilindik araç kiralama sitelerini taklit eden dolandırıcılar oluşturdukları sitelerde yüzlerce kişi ağına düşürdü. Yaz aylarının gelmesiyle araç kiralama sektörü de dolandırıcılardan nasibini aldı. Nisan ayında 2 bin kişiyi dolandırarak toplam 5 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişinin gözaltına alındığı bilinirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği görüldü. Uzmanlar, özellikle araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılara karşı uyardı. DHA'nın haberine göre, dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AVEC Rent a Car CRM, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Uğur Yılmaz, \"Dolandırıcılar daha çok tanınmış araç kiralama markalarının internet sitelerini kopyalama yöntemine başvuruyor. Araç kiralamak isteyenlerin bir anlık dikkatsizliği, önemli finansal kayıplara sebep olabiliyor\" dedi. \"KURUMSAL ŞİRKETLER EFT, HAVALE YA DA NAKİT ÖDEME TALEP ETMEZ\"<br>Araç kiralama işlemlerinde kredi kartı kullanıldığını belirten Uğur Yılmaz, \"Kurumsal şirketler kullanıcılardan EFT, havale ya da nakit ödeme gibi taleplerde bulunmaz. Tüm ödeme işlemleri SSL sertifikasına sahip ortamda, kredi kartıyla gerçekleştirilir. Kurumsal araç kiralama şirketlerinin destek ve iletişim kanalları da 444'lü numaralardır. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden para talep etmez, buradan yazışarak başkaları adına havaleEFT gibi yollarla ödeme istemez\" dedi. Dolandırıcıların piyasa fiyatının çok altında fiyatlarla insanları kandırmaya çalıştıklarını aktaran Uğur Yılmaz, araç kiralamadan önce farklı firmaların fiyatlarının araştırılması da dolandırıcıları fark etme konusunda yardımcı olabilir\" diye konuştu. Araç kiralamak isteyenlerin çoğunlukla arama motorlarını kullandıklarını ve bu durumu fark eden dolandırıcıların arama motorlarında üst sıralarda görünmek için özel yöntemlere başvurduğunu hatırlatan Uğur Yılmaz, \"Araç kiralama işlemini internet üzerinden gerçekleştirmeyi planlayanların, kullandıkları web adresinin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümüne başvurulabiliyor. https:www.eticaret.gov.tr adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan arama sonuçları içinde, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki gören kullanıcılar, içleri rahat bir biçimde alışveriş yapabilir. Doğrulanmış site ibaresi, söz konusu web adresinin internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve e-ticaret firmalarının bilgilerini kayıt altına almak için oluşturulmuş Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu şekilde arama yapılarak, tercih edilecek markanın kayıtlı ve gerçek internet sitesi adresi de görülebiliyor\" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde 20 şubeyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Uğur Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:<br><br>\"Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir seyahat platformunda Müşterilerin Favorisi ödüllerinde, müşterilerin oylarıyla dört şubemizle dünya birincisi olduk. Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimize en konforlu ve hızlı hizmeti, en yüksek müşteri memnuniyetiyle sunuyoruz. Her segmentten otomobilin bulunduğu filomuzla, ülkemiz ekonomisine 40 yıldır katkıda bulunan Paşalı Grubu'nun deneyimiyle çalışıyoruz. Hijyen ve temizlikte dünya standartlarını izlerken, ETBİS'e kayıtlı internet sitemiz ile araç kiralamayı kolaylaştırıyoruz.\" Araç kiralamak isteyenler dikkat: Dolandırıcılardan yeni sahte site tuzağı Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektörü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Bilindik araç kiralama sitelerini taklit eden dolandırıcılar oluşturdukları sitelerde yüzlerce kişi ağına düşürdü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketliliğin sona erdiğini ve alım satımın durağanlaştığını belirterek, \"Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\" dedi. Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını ifade eden Erkoç, 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 ikinci el aracın el değiştirdiğini, 2022'nin aynı döneminde ise rakamın 3 milyon 166 bin 964'e yükseldiğini söyledi. Erkoç, Haziran 2021'de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu: \"Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\" Maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Erkoç, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını dile getirdi. Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu. Erkoç, ikinci el araç ticaretinde temmuz itibarıyla yetki belgesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlanması halinde devletin vergi kaybının önleneceğini belirten Erkoç, bu sayede tüketici mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini anlattı. Erkoç, meslekle alakası olmayan kişilerin, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ve fiyat dengesini bozduğunu kaydetti. Enflasyondaki artışın ve piyasada yaşanan sıkıntıların da fiyatları etkilediğini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç ithalatına izin verilmesinin piyasaya araç girişini hızlandıracağını ve fiyatların sabit kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. İkinci el araçta rüzgar tersine döndü: Satışlar durdu fiyatlar düşüşe geçti Yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketlilik sona erdi. İkinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini belirten sektör temsilcileri, ikinci el piyasasında durağan günlerin yaşandığını ve durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtiyor. BiP'te paylaş

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