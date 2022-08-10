Ekonomi Trendyol Emlak açılmadan kapandı Yeni kanun ilan hizmetleri sunumuna izin vermiyor
EMLAK

Trendyol Emlak açılmadan kapandı: Yeni kanun ilan hizmetleri sunumuna izin vermiyor

Online emlak sektörüne girme hazırlıkları yapan e-ticaret platformu Trendyol bu girişimini süresiz olarak askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak olan yeni e-ticaret kanununun Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trendyol, Trendyol Emlak’ı kapatma kararı aldı
Foto/arşiv

Trendyol'dan platforma üye olmak isteyen ve emlak dükkanı açmak için başvuranlara yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Temmuz 2022 tarihli yeni e-ticaret kanunu sonrası pazarlama yatırımlarının ve indirimlerin önemli ölçüde azaltılması gerekeceğine dikkat çekilirken, oluşacak piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimine devam etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

YENİ KANUN İLAN SUNUMUNA İZİN VERMİYOR

Yapılan açıklamada, "Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattık.

Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık.

Bununla birlikte, 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Yeni kanun,Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecektir.

Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakcilar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz." denildi.

Araç kiralamak isteyenler dikkat: Dolandırıcılardan yeni sahte site tuzağı
FOTOĞRAF 8
Title
Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektörü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Bilindik araç kiralama sitelerini taklit eden dolandırıcılar oluşturdukları sitelerde yüzlerce kişi ağına düşürdü.
Title
Yaz aylarının gelmesiyle araç kiralama sektörü de dolandırıcılardan nasibini aldı. Nisan ayında 2 bin kişiyi dolandırarak toplam 5 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişinin gözaltına alındığı bilinirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği görüldü. Uzmanlar, özellikle araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılara karşı uyardı.
Title
DHA'nın haberine göre, dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
Title
Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AVEC Rent a Car CRM, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Uğur Yılmaz, \"Dolandırıcılar daha çok tanınmış araç kiralama markalarının internet sitelerini kopyalama yöntemine başvuruyor. Araç kiralamak isteyenlerin bir anlık dikkatsizliği, önemli finansal kayıplara sebep olabiliyor\" dedi.
Title
\"KURUMSAL ŞİRKETLER EFT, HAVALE YA DA NAKİT ÖDEME TALEP ETMEZ\"<br>Araç kiralama işlemlerinde kredi kartı kullanıldığını belirten Uğur Yılmaz, \"Kurumsal şirketler kullanıcılardan EFT, havale ya da nakit ödeme gibi taleplerde bulunmaz. Tüm ödeme işlemleri SSL sertifikasına sahip ortamda, kredi kartıyla gerçekleştirilir. Kurumsal araç kiralama şirketlerinin destek ve iletişim kanalları da 444'lü numaralardır. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden para talep etmez, buradan yazışarak başkaları adına havaleEFT gibi yollarla ödeme istemez\" dedi.
Title
Dolandırıcıların piyasa fiyatının çok altında fiyatlarla insanları kandırmaya çalıştıklarını aktaran Uğur Yılmaz, araç kiralamadan önce farklı firmaların fiyatlarının araştırılması da dolandırıcıları fark etme konusunda yardımcı olabilir\" diye konuştu.
Title
Araç kiralamak isteyenlerin çoğunlukla arama motorlarını kullandıklarını ve bu durumu fark eden dolandırıcıların arama motorlarında üst sıralarda görünmek için özel yöntemlere başvurduğunu hatırlatan Uğur Yılmaz, \"Araç kiralama işlemini internet üzerinden gerçekleştirmeyi planlayanların, kullandıkları web adresinin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümüne başvurulabiliyor. https:www.eticaret.gov.tr adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan arama sonuçları içinde, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki gören kullanıcılar, içleri rahat bir biçimde alışveriş yapabilir. Doğrulanmış site ibaresi, söz konusu web adresinin internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve e-ticaret firmalarının bilgilerini kayıt altına almak için oluşturulmuş Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu şekilde arama yapılarak, tercih edilecek markanın kayıtlı ve gerçek internet sitesi adresi de görülebiliyor\" ifadelerini kullandı.
Title
Türkiye genelinde 20 şubeyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Uğur Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:<br><br>\"Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir seyahat platformunda Müşterilerin Favorisi ödüllerinde, müşterilerin oylarıyla dört şubemizle dünya birincisi olduk. Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimize en konforlu ve hızlı hizmeti, en yüksek müşteri memnuniyetiyle sunuyoruz. Her segmentten otomobilin bulunduğu filomuzla, ülkemiz ekonomisine 40 yıldır katkıda bulunan Paşalı Grubu'nun deneyimiyle çalışıyoruz. Hijyen ve temizlikte dünya standartlarını izlerken, ETBİS'e kayıtlı internet sitemiz ile araç kiralamayı kolaylaştırıyoruz.\"
Araç kiralamak isteyenler dikkat: Dolandırıcılardan yeni sahte site tuzağı
Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektörü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Bilindik araç kiralama sitelerini taklit eden dolandırıcılar oluşturdukları sitelerde yüzlerce kişi ağına düşürdü.

İkinci el araçta rüzgar tersine döndü: Satışlar durdu fiyatlar düşüşe geçti
FOTOĞRAF 11
Title
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketliliğin sona erdiğini ve alım satımın durağanlaştığını belirterek, \"Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\" dedi.
Title
Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Title
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını ifade eden Erkoç, 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 ikinci el aracın el değiştirdiğini, 2022'nin aynı döneminde ise rakamın 3 milyon 166 bin 964'e yükseldiğini söyledi.
Title
Erkoç, Haziran 2021'de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:
Title
\"Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.\"
Title
Maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Erkoç, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını dile getirdi.
Title
Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.
Title
Erkoç, ikinci el araç ticaretinde temmuz itibarıyla yetki belgesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.
Title
Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlanması halinde devletin vergi kaybının önleneceğini belirten Erkoç, bu sayede tüketici mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini anlattı.
Title
Erkoç, meslekle alakası olmayan kişilerin, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ve fiyat dengesini bozduğunu kaydetti.
Title
Enflasyondaki artışın ve piyasada yaşanan sıkıntıların da fiyatları etkilediğini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç ithalatına izin verilmesinin piyasaya araç girişini hızlandıracağını ve fiyatların sabit kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
İkinci el araçta rüzgar tersine döndü: Satışlar durdu fiyatlar düşüşe geçti
Yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketlilik sona erdi. İkinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini belirten sektör temsilcileri, ikinci el piyasasında durağan günlerin yaşandığını ve durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtiyor.

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Sıfır alınan araçların satışına sınırlama getiriliyor
FOTOĞRAF 8
Title
Otomotiv sektöründe özellikle sıfır araç konusunda sıkıntılar yaşanıyor.
Title
İkinci el oto piyasası da bu sıkıntıdan dolayı yüksek fiyat sorunu ile karşı karşıya.
Title
Bunun önüne geçmek yeni bir düzenleme gündemde. İşte detaylar...
Title
Sektör temsilcisi Muhammet Ali Karataş, \"Bir otomobil ne kadar fazla el değiştirirse o kadar fiyat artar. Türkiye'de her 30 kişiden bir kişi ikinci el araç ticaretine öyle ya da böyle yıl içerisinde dokunduğunu görüyoruz\" dedi. Bu durum salgınla başlayan süreçte çokça yaşandı. Sıfır araç bulunmaması nedeni ile bayilerden alınan araçların satışı, 2'nci el sıfır olarak yapıldı. Şişirilmiş fiyatlarla ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalıya satıldı. Bunun önüne geçmek için sıfır alınan araçların satışına kısıtlama getirilmesi gündemde.
Title
Bireysel alımlara yönelik planlanan bu kısıtlama otomobil ticareti yapan şirketler için halihazırda uygulanıyor.
Title
6 ay veya 5.000 km kısıtlaması geliyor<br><br>Karataş, \"Gelen açıklama ilk altı ay ya da 5000 km'nin de olması kaydıyla bu otomobilin satılmaması yönündeydi. Filo alımlarında zaten ya da indirimli satışlarda 10.000 km ya da 6 ay satılamaz maddesi zaten var. Biz kurumlar şirketler olarak otomobil aldığımız zaman hem kiralama faaliyetleri için hem de şirket içi alımlarda yüksek adetli alımlarda böyle bir geçerlilik var.\" diye konuştu.<br><br><br>
Title
Gündemde olan satış kısıtlaması ile karaborsanın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Title
Muhammet Ali Karataş, \"Karaborsa piyasasının oluşmasına engel olmasına daha doğrusu teşkil etmek amacıyla bir karar alındığını düşünüyoruz.\" ifadelerini kullandı.
İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Sıfır alınan araçların satışına sınırlama getiriliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor. Şişirilmiş fiyatlarla ikinci el araç satışının önüne geçmek için sıfır alınan araçlarının satışına sınırlama getirilmesi gündemde. Detaylar haberimizde.


Bozkurt yeniden inşa ediliyor

Bozkurt yeniden inşa ediliyor

​Bir yıl önce sel sularının altında kalmıştı.
Düşmanın korkulu rüyası Timsahlar

Düşmanın korkulu
rüyası 'Timsahlar'

​Yerli ve milli silahlarla zorlu görevlere daima hazır.
PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiyenin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor

İngiltere'de 'çocuk felci' paniği

Çöp evde bulunan çocuktan haber var.

Arkadaşlara güven giderek azalıyor.

Petrol ve doğalgazın tahtını sallayacak.

Dolandırıcılardan yeni sahte site tuzağı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.