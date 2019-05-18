Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Trumpın yıllık kazancı açıklandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump'ın yıllık kazancı açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıklandı. ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu rakam 2017 ile kıyaslandığında Trump'ın gelirinde 15 milyon dolar düşüş gözlemlendi.

Haber Merkezi AA
​ABD Başkanı Donald Trump.
​ABD Başkanı Donald Trump.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgede Trump'ın Washington’daki "Trump International Hotel'den" 40,8 milyon dolar elde ettiği vurgulandı. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago Oteli'nin ise geçen yıl 22,7 milyon dolar gelir getirdiği belgedeki bilgiler arasında yer aldı.

Trump'ın gelirinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolar düştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Donald Trump, 2017 gelir beyanında 450 milyon dolar kazanç sağladığını beyan etmişti.

En az 315 milyon borç

Beyaz Saray’ın açıkladığı belgede dikkat çeken bir detay da Trump’ın borçları oldu. ABD Başkanı'nın en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edilirken, 5 kalem borcun "50 milyon dolar ve üzeri" diye ifade edilmesi borcun gerçek toplamının hesaplanmasını imkansız kılıyor.

  • Trump’ın gelir beyanı, vergi iadesi beyanlarını vermemesi üzerine süren tartışmanın tekrar alevlendiği bir ortamda geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, ABD liderine cumaya kadar 6 yıllık vergi iadesi beyanlarını kongre ile paylaşması için süre vermişti.

Trump, göreve geldikten sonra başkanlık teamüllerine aykırı olarak özel sektördeki ticari menfaatlerinden el çekmemiş, ancak şirketlerinin yönetimini oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a devretmişti.

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi
GÜNDEM
Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

BDDK'dan Türk Lirası çağrısı: Hedef koyun
EKONOMİ
BDDK'dan Türk Lirası çağrısı: Hedef koyun
CHPye yeni ültimatom

CHP'ye yeni ültimatom

HDP, CHP'ye PKK elebaşı Öcalan lehine açıklama yapması için baskı yapıyor.
Bir polis şehit oldu

Bir polis şehit oldu

​Şanlıurfa'da teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Onlarca araçtrafikten men edildi

Onlarca araç
trafikten men edildi

​Engelli yerine park eden araç sahiplerine şok ceza.
Fatih'i<br>koruma tatbikatı

Fatih'i
koruma tatbikatı

​Sondaj platformlarına saldırı senaryoları ele alındı.
Hedef koyun

Hedef koyun

​BDDK'dan bankalara Türk Lirası çağrısı.
Onun da AVM'si var

Onun da AVM'si var

​CHP'nin İstanbul adayı, ortak olduğu AVM'ye içki ruhsatı çıkarttı.
İstanbul'da<br>oylar çalındı

İstanbul'da
oylar çalındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla iftar yaptı.

İki askerimiz şehit

İki askerimiz şehit

AA muhabirini arama çalışmalarına katılmıştı.
Türkiye kazandı

Türkiye kazandı

​Anadolu Efes, ilk kez Euroleague finalinde.
F-35 üssüne denetleme

F-35 üssüne denetleme

Akar ve komutanlar F-35'lerin konuşlanacağı üssü inceledi.
CHP'nin adayına<br>Trabzon tepkisi

CHP'nin adayına
Trabzon tepkisi

'Sen nasıl Trabzonlusun ki, Kandil'in sahiplendiği aday olabiliyorsun'
AB'nin desteği hukuksuz

AB'nin desteği hukuksuz

Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz bilgilendirme mektubu.
5 bin lira<br>indirim daha

5 bin lira
indirim daha

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu.
Bahçeli de katılacak

Bahçeli de katılacak

Bahçeli, 100. yıl törenlerine katılma kararı aldı.
Büyük trajedi olur

Büyük trajedi olur

İdlib'e muhtemel askeri saldırı konusunda uyarı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.