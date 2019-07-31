Ekonomi Trumptan Çine uyarı Geciktirme
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump'tan Çin'e uyarı: Geciktirme!

ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşmasına son halini vermek için başkanlık döneminin sona erdiği Kasım 2020'nin beklenmemesi uyarısında bulunarak, seçimleri kazanması halinde anlaşmanın Çin'in çıkarları için daha olumsuz sonuçlanacağını ifade etti.

Haber Merkezi Reuters
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD ile Çinli yetkililerin yüzyüze görüşmeler için Shanghai'da bir araya geldiği sırada Twitter'da açıklamada bulunan Trump, "Beklemeleri halinde (karşılaşacakları) sorun... (2020 başkanlık seçimini) kazanmam halinde şu anda müzakere ettiğimizden çok daha sıkıntılı bir anlaşmayla karşı karşıya kalacaklar... ya da önlerinde anlaşma bulamayacaklar" dedi.

Trump ayrıca Çin'in ABD'de daha fazla tarım ürünü alma sözünü yerine getirmediğini ifade etmişti. ABD'li yetkililer daha önceki açıklamalarında Çin'in tarım ürünü almasının bir iyi niyet göstergesi olduğunu ve ancak nihai ticaret anlaşmanın bir parçası olabileceğini belirtmişlerdi.

Trump dün Twitter'da ayrıca, "Çin... şu ana kadar tarım ürünlerimizi almaya başlamalıydı, bunu yaptıklarına dair hiçbir belirti yok. Çin'in sorunu sözlerini tutmuyor olması" dedi.

ABD ve Çin birbirlerine karşı misilleme olarak gümrük vergilerini artırdıkları ticaret savaşına son vermek için yürüttükleri ticaret müzakerelerinden sonuç alamamış ve geçen yıl Mayıs ayında durdurmuşlardı.

  • ABD ve Çinli yetkililer bu hafta iki gün sürecek müzakere turu için tekrar bir araya geldi. Ancak iki ülke arasındaki derin görüş ayrılıkları göz önüne alındığında tarafların bu turda uzlaşıya varmaları beklenmiyor.

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