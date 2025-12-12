TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi 5 puan arttı

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 arttı. İhracat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,7 arttı

İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 arttı. İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 puan artarak, 2025 yılı Ekim ayında 91,2 oldu.







