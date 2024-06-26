TÜİK rakamları paylaştı: Mayısta trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ne kadar?

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 232 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.





Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 29,7 milyon





Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarken; bu oran minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 31,6, motosiklette yüzde 9,7 ve otomobilde yüzde 3,0 arttı, özel amaçlı taşıtta yüzde 29,5, traktörde yüzde 18,8, kamyonette yüzde 9,8 ve kamyonda yüzde 8,3 azaldı. Ayrıca, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu. Bu taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.









920 bin 604 taşıtın devri yapıldı





Mayıs ayında 920 bin 604 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 64'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, mayıs ayında 89 bin 419 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.





Ocak-Mayıs 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,6 azalarak 11 bin 620 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti.





Otomobillerin yüzde 65'i benzinli





Ocak-mayıs döneminde 433 bin 4 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken; bunların yüzde 65,1'i benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 7,9'u elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 otomobilin bulunurken; bunların ise yüzde 35'i dizel, yüzde 32,7'si LPG, yüzde 29,5'i benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,7'si elektrik yakıtlı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.





Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 22'si 1401-1500, yüzde 17,7'si 1301-1400, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2 bin, yüzde 0,7'si 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca, söz konusu otomobillerin yüzde 38,9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12,8'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.











