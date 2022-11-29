Ekonomi TÜİK yarın açıklayacak Üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK yarın açıklayacak: Üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme bekleniyor

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

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Haber Merkezi AA
TÜİK yarın açıklayacak: Üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme bekleniyor
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

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