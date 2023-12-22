Tüketiciyi de esnafı da korur

Sektör yetkilileri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR DÜZENLEME

Yeni uygulama hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, uzun zamandır bu yönde taleplerinin olduğunu ve Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtiklerini söyledi. Bingöl, “Son dönemde bilindiği üzere gıda sektöründe fiyatlarda acayip bir dalgalanma yaşanıyor. Tüketicilerimiz zaman zaman fahiş fiyatlar noktasında şikayette bulunuyor ve bu konuda çözüm üretilmesini talep ediyordu. Biz de bu yönde bir çalışma yaparak Bakanlığa iletmiştik. Devreye alınan uygulama devrim niteliğinde ve enflasyonla mücadelede çok önemli olacak. Hem tüketiciyi hem de dürüst esnafı koruyacak. Öte yandan, turistlere yönelik farklı tarife ve yüksek fiyat uygulamasının da önüne geçilecek” şeklinde konuştu. Bingöl, bundan sonra vatandaşın işletmeye girmeden menüyü inceleyebileceğini, fiyatların kendi bütçesine uygunsa içeri gireceğini vurguladı.





ÜRÜN BAŞINA 2 BİN LİRA CEZA

Bingöl, şöyle devam etti: “Bu durum keyfi fiyat artışlarının da önüne geçecek. Aynı sokaktaki kafelerde fiyatlar değişik olabiliyor. Esenler’de Nişantaşı fiyatı uygulanıyor. Yan yana üç tane kafe olduğunu düşünelim; kahve birinde 200 lira, birinde 100 lira diğerinde ise 50 lira. Uygulama sayesinde, müşteriler farklı fiyatlar arasından istediğini seçebilecek. Ayrıca düzenlemeye uymayana büyük cezalar da kapıda. Menüde yazılmayan her ürün için işletmeye 2 bin lira ceza kesilecek. 100 ürün olsa 200 bin lira eder. Bu da dükkan sahibi için caydırıcı olacak.”





Sistem Avrupa’daki gibi işleyecek

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da kararı doğru bulduğunu söyledi. Yılmaz, “Doğru ve yerinde bir karar. Esnaf istediği gibi rakamları belirliyordu. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Artık müşteri, tıpkı Avrupa’daki gibi kapıda fiyatları görecek ve ona göre tercihini yapacak. Tüketici açısından zaten olumlu. Esnaf da bu düzenlemenin uzun vadede çok faydasını görecektir. Her şey şeffaf ve belli olacak, karışıklık olmayacak” dedi.



