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Ekonomi Turizmde Angolaya model olduk
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde Angola’ya model olduk

Başta turizm olmak üzere birçok sektörde başarı hikayesi yazan Türkiye, birçok ülkeye model oldu. Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika açılımını yakından izlediklerine işaret ederek, “Türkiye turizmde bizim için bir başarı modeli. Sizin gibi sadece deniz, kum, güneş üçgeniyle sınırlı kalmadan; golf, kongre, iş, kültür alanlarında çeşitlilik sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Bulut Bağcı (Soldan 2), Joao Lorenço (Soldan 3) ve Angela Bragança (Soldan 4)
Bulut Bağcı (Soldan 2), Joao Lorenço (Soldan 3) ve Angela Bragança (Soldan 4)

Afrika kıtasının güneybatısında bulunan Angola uzun yıllar Portekiz sömürgesi olarak varlığını sürdürmüş. Başkenti Luanda olan ülke değerli taş ve petrol zengini. World Tourism Forum (Dünya Turizm Forumu) için gittiğimiz Angola’da ülkenin Turizm Bakanı Angela Bragança ile biraraya geldik. Türkiye’nin turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek bir model olduğunu vurgulayan Bakan Bragança, “Türkiye turizmde gerçekten önemli bir başarı hikayesine imza attı. Bizim için bir başarı modeli. Aynı zamanda Afrika’nın en önemli ortaklarından biri. Türkiye’nin Afrika’nın sorunlarına çözüm önerileriyle yaklaşmasını takdir ediyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞA DA ÇAĞRI

Türk yatırımcının yanı sıra vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Bragança, “Afrika’yla ilgili ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Atlantik Okyanusu’nun kıyısından koca bir kıtanın içlerine doğru uzanan Angola Afrika’nın incisi, saklı bir mücevher. Ülkemizi ziyaret edin” dedi. Angola Cumhurbaşkanı Joao Lorenço ile başlattıkları turizm hareketiyle ülkenin petrole bağımlı ekonomisini, başta turizm olmak üzere değişik sektörlerle çeşitlendirmek istediklerine işaret eden Bragança, “Türkiye deniz-kum-güneş diye tabir edilen turizmdeki başarılı tesisleşmesi ve altyapı çalışmaları, 1650 kilometrelik kıyı şeridi ve muhteşem plajlara sahip Angola için güzel bir örnek. Sizin gibi sadece deniz-kum-güneş üçgeniyle sınırlı kalmadan golf, kongre, iş, kültür alanında da turizmde çeşitlilik sağlamak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN’A YAKIN TAKİP

Yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi, turistik tesis ve kapasitelerin arttırılması, yatırımlara sağlanacak destek ve teşvikler gibi birçok hedef ve politikaları bulunduğuna işaret eden Bragança, geçtiğimiz aylarda yabancılar için yeni yatırım yasasını onayladıklarını kaydetti. Türk iş insanlarını ülkede yatırıma çağıran Bragança, “Biliyoruz ki Türk iş insanlarının sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok alanında ciddi yatırımları mevcut. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika açılımını yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir atılım yaptı ve Afrika açılımı sayesinde iki bölge birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu” ifadesini kullandı.

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  • YATIRIMLARI BEKLİYORUZ
  • Bragança, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Angola’ya yatırımın tam sırası. Bölgemiz Türkiye için çok büyük potansiyel oluşturuyor. Angola’ya Türk yatırımlarını kollarımızı açmış bekliyoruz. Ayrıca kendi yatırımcılarımız ve iş insanlarımızın da Türkiye’ye yatırım için çok hevesli olduğunu söyleyebilirim. Angola Hava Yolları TAAG’la Türk Hava Yolları arasında uçuş rotaları oluşturmak istiyoruz.”

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