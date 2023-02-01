Turizmde rekor gelir: 51,4 milyon turistten 46,3 milyar dolar getiri

Türkiye, 2022'yi 51.4 milyon turist ve 46.3 milyar dolar turizm geliriyle geride bıraktı. 2019’daki 34,5 milyar dolarlık gelir hedefinin yaklaşık 12 milyar dolar üzerine çıkan turizm sektörü, üç yıl önce 51,8 milyon turist ile kırılan ziyaretçi rekoruna yaklaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük turizm gelirine ulaşan turizm sektörünün geçen yılki performansını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl için 60 milyon turist ve 56 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini açıkladı ve turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak için çalıştıklarını ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YOLA ÇIKTIK

Dün İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin rakiplerinden dünyadaki diğer turizm ülkelerinden ve dünya ortalamasından çok daha iyi bir konumda olduğunu vurguladı. Ersoy, “Hem ziyaretçi sayılarından hem de kişi başı gecelik gelirlerde artışı paralel götürerek çok hızlı bir büyüme hedefiyle Türkiye Yüzyılı’nın ilk 5 yılına tekrar yola çıkmış oluyoruz” dedi.

2028 GELİR HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

2022'de 46,3 milyar dolar olan geliri 2023'de 56 milyar dolara çıkaracaklarını ifade eden Bakan Ersoy, “Yüzde 21'lik bir artış hedefliyoruz. Çok ciddi bir artışı bir sonraki sene daha yapacağız. Orada da 68 milyar dolara ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz” diye konuştu.

ERKEN REZERVASYON GELMEYE BAŞLADI

Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirleri arttırmayı planladıklarını ifade ederek, 2022’de kişi başı gecelik gelirin 89 dolar olduğunu aktardı. Önümüzdeki sene bu rakamı 95 dolara, sonraki sene 101, diğer sene 106 ve 2028'de 118 dolara çekmeyi hedeflediklerini anlatan Ersoy, “Bütün bu rakamlara baktığınızda hem toplam gelir hem kişi başı gecelik gelir olsun, Cumhuriyet tarihi rekorlarını bu sene Türkiye kırmış oldu. 2023 ile ilgili de, Ocak ayında çok iyi gelişmeler oldu. Önümüzdeki aylara yapılan erken rezervasyonlar beklentilerimizin paralelinde ilerliyor. Gayet iyi rezervasyon geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösteriyor” diye konuştu.

MALİYET ODAKLI DEĞİL GELİR ODAKLI ÇALIŞALIM

Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik ortamın her dönem zorluklar taşıdığına işaret eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Pazar çeşitlemesi çalışmalarımız bu bakımdan önemli. Artık bir ülkeye bağımlı çalışmıyor Türkiye. O yüzden bir ülkenin uyarıda bulunması çok önemli değil. Farklı ülkelerden aldığı pastadaki payla açığımızı kapatabiliyoruz. Artık Türk turizmi krizlere bağışıklı hale geldi. Mesela dolar paritesindeki kur farklarından kaynaklanan olumsuz bir yansıma oldu ama ona rağmen pazar ve ürün çeşitliliğinden ötürü çok etkilenmedik. Bilindiği gibi küresel bir maliyet enflasyonuyla yaşıyoruz. Artık maliyet değil, gelir odaklı çalışmalıyız. Gelirlerimizde de çok ciddi bir artış yakaladık.”

Amerika’dan 1 milyon turist geldi

Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her yeri hedef pazar olarak gördüklerini anlatan Bakan Ersoy, “Ürün çeşitlemesi kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduk. Bu pazarlarda ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. Amerika'dan bu sene 1 milyon ziyaretçi sayısını aştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz 1.7 veya 1.8 milyon ziyaretçi ağırlamak” diye konuştu.

81 ilin tümünde ağırlamak istiyoruz

Türkiye'de artık belli destinasyonlarda değil, her ilde ağırlama yapacak seviyeye geldiklerine dikkat çeken Ersoy, “2023'te 7 plajı daha devreye alacağız; Bodrum Türkbükü, Torba, Koyunbaba, Küçük Çaltıcak, Hatay Pirinçlik, Giresun Güre ve İstanbul Şile. Bütün kıyı kentlerimize 5 yıldız konforundaki halk plajlarını yayacağız” dedi.



