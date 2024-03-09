Turizmi 81 ile yayma planı

TÜRSAB, ‘Turizm Yüzyılı’ projesine start verdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin turizmde yüksek hedeflere ulaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yepyeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Firuz Bağlıkaya

FAALİYETLER 12 AYA TAŞINMALI

‘Turizm Yüzyılı’ projesi tanıtım toplantısında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmi 81 ile yaymak istediklerini ifade ederek, “Turizm sektöründe rekabet avantajı yakalayabilmek adına tarihimizi, kültürümüzü ve üstün olduğumuz diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı, yüksek gelir grubundan ziyaretçilerimizi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bağlıkaya, tanıtım ve pazarlamada çok daha iyisini yapmak için hem ürün olarak hem de insan kaynağı olarak Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

50’DEN FAZLA SEKTÖRE KAYNAK SAĞLIYOR

Turizmde bayrağı daha yukarılara çıkarmak için yeni bir çalışma planı başlatacaklarını duyuran Bağlıkaya, şöyle konuştu: “Son 20 yılda ülkemiz, gelişme ve kalkınma kapsamında çok önemli adımlar attı. Yapılan çalışmalar sonrası tüm sektörler bu gelişmeden payını aldı. Ekonomiyle ilgili ne tür sorunlarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bu sorunları aşmak için elimizdeki en güçlü enstrümanlardan birisi turizm.” Bağlıkaya, “Turizmin, ekonomim net döviz katkısı, 50’den fazla sektöre kaynak sağlaması, yarattığı istihdam ile turizm vatandaşımız için doğrudan gelir kaynağıdır" diyerek, turizmde rekabetin çok keskin olduğuna ve ülkelerin turizm rakamlarını yükseltmek için yoğun çaba harcadığına vurgu yaptı.

Kapasite 4 şehre sıkışmış durumda

Bağlıkaya,"Ülkemize gelen turistin neredeyse yüzde 75'i altı aylık bölümde, yüzde 25'i diğer aylarda geliyor. Hedefimiz turizmi mümkün olduğu kadar güneş sezonunun dışına taşımak olmalı. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir yüzde 75'lik bir turist payına sahip. Hedefimiz 4 şehre sıkışmış kapasiteyi ülkenin her köşesine yaymak" ifadesini kullandı.

TURİST ALDIĞIMIZ AYLAR SINIRLI

Türkiye'nin rakiplerinden daha avantajlı bir konumda olduğunu, fakat ülkeye gelen turist sayısının mevcut potansiyelin çok altında olduğunu belirten Firuz Bağlıkaya, "4 mevsim sunulabilecek turizm ürününe sahibiz ancak turist aldığımız aylar belli aylarda sınırlı kalıyor. Ocak-şubat-mart ve kasım-aralık aylarında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 14,5 milyon. Aynı dönemde İspanya’ya 31,2 milyon kişi gidiyor" diye konuştu.











